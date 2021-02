BRD schiebt weiter nach Afghanistan ab

Kabul. In Afghanistan ist erneut ein Flugzeug aus der Bundesrepublik Deutschland mit dieses Mal 26 abgeschobenen Männern an Bord eingetroffen. Die Maschine landete am Mittwoch morgen in der Hauptstadt Kabul, wie Beamte am Flughafen der Deutschen Presseagentur sagten. Es war die 36. Sammelabschiebung seit dem ersten derartigen Flug im Dezember 2016. Damit haben Bund und Länder bisher 989 Männer abgeschoben. Flüchtlingshelfer und Verbände hatten die Abschiebung zuvor kritisiert und einen Stopp gefordert. (dpa/jW)