Überlastung fordert Tribut

Kay Nietfeld/dpa Hetzerei: Der Stress in der Pflege wird durch die Coronakrise verstärkt

Um die strukturellen Missstände im Gesundheitswesen und in der Pflege ins gesellschaftliche Bewusstsein zu rufen, hat es eine Jahrhundertpandemie gebraucht. Leider. Denn die Probleme des Pflegenotstands liegen seit Jahren auf dem Tisch.

Unterbezahlung, belastende Arbeitsbedingungen im Schichtsystem, kurzfristig angekündigte Überstunden, schlechte Ausstattung: Der Fachkräftemangel in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ist längst eklatant, die Zeit für eine patientengerechte Versorgung im stationären Bereich fehlt vielerorts nicht erst seit Corona. Es brennt lichterloh. So vermeldete das sogenannte Krankenhaus-Barometer des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) bereits 2019, dass bundesweit 17.000 Pflegestellen unbesetzt seien. Nicht zuletzt lastet häufig ein immenser psychischer Druck auf den Beschäftigten. Immerhin: Jenseits vom zynischen vom Balkon aus Klatschen tut sich etwas – wenn auch immer noch viel zu wenig. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) etwa will Krankenhausbeschäftigte bis Juni 2021 mit einer weiteren Coronaprämie von bis zu 1.500 Euro (steuerfrei) abspeisen, ein neuer Bonus für Altenpfleger aber fehlt bislang – außerdem kann ein solcher Geldtropfen auf den heißen Stein nicht als nachhaltige Investition für verbesserte Strukturen betrachtet werden.

»Bessere Arbeitsbedingungen in Gesundheit, Pflege und sozialen Berufen sind überfällig«, erklärte auch Jutta Krellmann, MdB und Sprecherin für Mitbestimmung für die Fraktion Die Linke im Bundestag, in einer Mitteilung vom Montag. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hatte Krellmann jüngst auf eine kleine Anfrage bezüglich »Alternder Belegschaften und psychischer Belastungen bei der Arbeit« geantwortet. Das Ergebnis: verheerend – insbesondere für ältere Frauen aus dem Gesundheitswesen.

In sämtlichen Branchen habe sich demnach die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von sogenannten psychischen Störungen und Verhaltensstörungen in knapp zehn Jahren (Datengrundlage 2009 bis 2019) mehr als verdoppelt. Während die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) für das Jahr 2009 noch 52,4 Millionen psychisch bedingte Arbeitsunfähigkeitstage (Anteil von 11,4 Prozent an allen Diagnosegruppen) zählte, waren es 2018 bereits 111,8 Millionen psychisch bedingte Arbeitsunfähigkeitstage mit einem Anteil von 15,8 Prozent an allen Diagnosegruppen.

Ältere Beschäftigte ab 45 Jahren im Gesundheits- und Sozialwesen, lässt sich ferner der Antwort der Bundesregierung entnehmen, seien mehr als doppelt so häufig wegen psychischer Erkrankungen krankgeschrieben wie diejenigen in allen anderen Branchen und Altersklassen im Durchschnitt. Betrachtet man einzig die älteren Frauen, kristallisiert sich die am stärksten betroffene Gruppe heraus: Im Mittel 6,2 Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund psychischer Erkrankungen mussten bei den im Gesundheits- und Sozialwesen beschäftigten Frauen ab 45 im Durchschnitt registriert werden. Zum Vergleich: branchen-, alters- und geschlechterübergreifend lag der Durchschnitt bei gerade einmal drei Tagen. Ein »Offenbarungseid«, findet Krellmann. »Diejenigen, die wir am meisten brauchen, brennen am schnellsten aus (…). Die bestehenden Instrumente reichen nicht aus. Wir brauchen eine Antistressverordnung, die Arbeitgebern klar vorschreibt, wie Beschäftigte vor Stress, Ermüdung und Monotonie zu schützen sind.«

Zeit- und Leistungsdruck sowie Multitasking und unfaire Entlohnung seien wesentliche arbeitsbezogene Stressoren, auf welche vor allem ältere Beschäftigte negative Körperreaktionen zeigen. Und die Pflegebranche stellt eben mit all ihren Versäumnissen der letzten Jahre das »ideale« Umfeld zur Potenzierung jener stressfördernden Faktoren dar.

Weil die Erwerbsbevölkerung generell altert, bei gleichzeitigem absoluten Rückgang der Erwerbstätigen, wiegt diese Tatsache doppelt schwer. Das Risiko durch ausgebranntes, überaltertes Pflegepersonal ist akut. Eine entscheidende Zukunftsfrage.

Abgesehen von den persönlichen Schicksalen lässt sich darüber hinaus ein beträchtliches Wirtschaftsminus konstatieren, das mit psychisch bedingten Ausfalltagen einhergeht: 2010 berechnete die BAuA noch 3,9 Milliarden Euro an Produktionsausfallkosten am Bruttonationaleinkommen dadurch. Acht Jahre später lag der Verlust schon knapp zehn Milliarden höher: bei 13,3 Milliarden Euro. Die nebst starken Betriebsräten von Krellmann geforderte »Antistressverordnung« lehnte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bislang allerdings ab. Im Oktober brachte die Bundesregierung dafür eine »Offensive für psychische Gewalt am Arbeitsplatz« an den Start. Noch so ein Tropfen auf den heißen Stein.