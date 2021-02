Jose Cabezas/REUTERS

Ein Jahr nach der Besetzung des Parlamentsgebäudes durch Militärs wurde in El Salvador am Dienstag (Ortszeit) gegen den rechten Präsidenten Nayib Bukele protestiert. In der Hauptstadt San Salvador fand eine Performance unter dem Motto »Nie wieder« statt (siehe Bild). Zudem gingen Studierende in Erinnerung an das Ereignis auf die Straße, wie die Zeitung La Prensa Gráfica berichtete. Bukele war am 9. Februar 2020 mit schwerbewaffneten Soldaten in eine Parlamentssitzung eingedrungen, um mehr Geld für die Streitkräfte zu erzwingen. (jW)