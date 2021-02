Neue US-Regierung fordert Auslieferung von Assange

Washington. Die neue US-Regierung unter Präsident Joseph Biden fordert die Auslieferung des Wikileaks-Gründes Julian Assange aus seiner Haft in Großbritannien. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, sagte ein Sprecher des US-Justizministeriums am Dienstag (Ortszeit), die Regierung werde den Einspruch gegen die Entscheidung eines britischen Gerichts, Assange wegen Selbstmordgefahr nicht an die USA zu übergeben, aufrechterhalten. Washington wirft dem Wikileaks-Gründer den »Diebstahl« und die »Veröffentlichung« geheimen Materials zu Militäreinsätzen vor. Die Enthüllungsplattform hatte 2010 und 2011 Hunderttausende Papiere vor allem zum US-Einsatz im Irak-Krieg ins Internet gestellt, die Kriegsverbrechen der USA belegen. Assange sitzt seit mehr als anderthalb Jahren in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis. (dpa/jW)