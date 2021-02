Feindliches Netzwerk im Inneren

rheinmainfoto/imago images Cetin Gültekin, dessen Bruder Gökhan Gültekin beim Anschlag von Hanau ermordet wurde, bei einer Demonstration im Gedenken an die Opfer (22.8.2020)

Am 19. Februar jährt sich das Massaker eines Faschisten an neun Besucherinnen und Besuchern zweier Shisha-Bars in Hanau. Die Ermittler waren schnell darum bemüht, den Attentäter Tobias Rathjen als verwirrten Einzeltäter darzustellen. Doch Rathjen agierte nicht im luftleeren Raum. »Rassismus tötet. Er hat das getan, was Rassismus verlangt«, erklärt Cetin Gültekin, Bruder des ermordeten Gökhan, in der nun veröffentlichten Dokumentation »The Enemy Within – German State and Neonazis« des mit dem russischen Auslandssender RT verbundenen Mediendienstes »Redfish«.

Früher trugen die Neonazis Glatze, Springerstiefel und Bomberjacke, heute sitzen sie im Parlament, weist Gültekin auf Rathjens Stichwortgeber bei der AfD hin. Anders als in Dokumentationen der Mainstreammedien zum Thema »Rechtsextremismus« kommen bei Redfish nicht Polizeibeamte und Verfassungsschutzagenten, sondern Betroffene von Rassismus sowie antifaschistische Experten zu Wort. So wie der Lokalpolitiker Ferat Ali Kocak (Die Linke) aus Berlin-Neukölln, der nur mit Glück einen faschistischen Brandanschlag überlebt hatte. Sein Vertrauen in die Polizei, die trotz zahlreicher Anschläge in Neukölln vorgibt, weiter im Dunkeln zu tappen, hat Kocak schon lange verloren. Er sieht ein rechtes Netzwerk von der Straße über die Behörden bis in die Parlamente und meint, es sei Zeit, über einen »rechten tiefen Staat im Staate« zu sprechen.

Dieser Auffassung ist auch Ulla Jelpke. Die innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag erinnert an die jahrzehntelange Unterwanderung der extremen Rechten durch sogenannte V-Leute des Verfassungsschutzes, so dass es bei Anschlägen unklar sei, ob es der Geheimdienst oder die Neonazis selbst gewesen seien. Die Wurzeln dieser Entwicklung liegen Ende der 1940er Jahre, denn eine konsequente Entnazifizierung der Institutionen in Westdeutschland, wo alte Nazis Geheimdienste und die Bundeswehr aufbauten und noch lange den Justizapparat dominierten, hat nie stattgefunden.

Zu Wort kommt auch der seit Jahrzehnten in der faschistischen Szene führend aktive Thorsten Heise. Der heutige Vizevorsitzende der NPD räumt Kontakte zu Tino Brandt ein, einem hochbezahlten Agenten des Thüringer Verfassungsschutzes, der die NSU-Vorläufertruppe »Thüringer Heimatschutz« in den 1990er Jahren geführt hatte. Als »Führer im nationalen Bereich« habe er die Gelegenheit genutzt, einen Topspion zu befragen. Doch zu »Combat 18«, dem terroristischen Arm des verbotenen Neonazi-Skinhead-Musiknetzwerkes »Blood and Honour«, befragt, wiegelt Heise ab. Er kenne als Produzent halt viele Musiker.

»Heise ist sicherlich nicht der Musikproduzent, der er behauptet zu sein«, heißt es dazu in der »Redfish«-Doku. Verwiesen wird auf den engen Kontakt Heises zu Stephan Ernst, dem mittlerweile zu lebenslanger Haft verurteilten Mörder des CDU-Politikers Walter Lübcke. »Dienstlich befasst« mit Ernst, der Verbindungen zu »Combat 18« gehabt haben soll, war wiederum Verfassungsschützer Andreas Temme. Der Agent ist in der Dokumentation auf Überwachungsvideos eines Kassler Internetcafés zu sehen. Dessen Besitzer Halit Yozgat wurde im Jahr 2006 in Anwesenheit Temmes vom NSU ermordet. Doch die NSU-Akten, die weiteren Aufschluss über die Verbindungen zwischen Staat und Neonazis geben könnten, sind für 120 Jahre zur geheimen Verschlusssache erklärt worden.

Es ist den Machern der »Redfish«-Doku gelungen, wesentliche politische und historische Zusammenhänge des Netzwerkes von Neonazis und staatlichen Strukturen von der Gründung der Bundesrepublik über die faschistische Anschlagswelle nach der Annexion der DDR bis zur Selbstenttarnung des NSU und dem Massaker von Hanau kompakt in knapp 25 Minuten darzustellen. Irritierend ist allerdings der Wechsel von deutschsprachigen Interviews zur englischsprachigen Kommentierung. Hier wären Untertitel in der jeweils anderen Sprache wünschenswert.