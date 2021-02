Rotlicht: Soft Power

imago/UIG Auch Softgetränke sorgen für kulturelle Dominanz. Doch dem American Way of Life wird der Weg oft durch Kriege geebnet (Kabul, 2.9.2012)

»Soft power« sei »die Fähigkeit, das, was man will, durch Anziehungs- und Überzeugungskraft zu erhalten anstatt durch Zwang oder Bezahlung«: So hat der emeritierte Harvard-Politikwissenschaftler Joseph S. Nye den Begriff einmal definiert. Nye gilt als dessen Erfinder, er führte den Ausdruck in seinem 1990 erschienenen Buch »Bound to Lead« (»Zur Führung verpflichtet«, gemeint waren natürlich die USA) in die Debatte ein. Das Gegenteil, »Hard Power«, ist leicht zu beschreiben: militärische und ökonomische Macht, die auch durch Krieg oder Sanktionen ausgeübt wird, wenn nicht schon die Drohung damit zur Durchsetzung der eigenen Ziele ausreicht. »Soft Power« dagegen kann sehr unterschiedliche Formen annehmen. Sie kann im Besitz überlegener Institutionen gründen, in kultureller Dominanz, in der Kontrolle über Ideologien. Verfügt man über »Soft Power«, kann man etwa die politische Agenda bestimmen, den Rahmen der Debatte festlegen, Ziele definieren, andere in Zwickmühlen bringen. Im Idealfall, so hat Nye es 1990 formuliert, »bringt ein Staat andere Staaten dazu zu wollen, was er selbst will«.

Beispiele für Mittel, mit denen »Soft Power« ausgeübt wird? Eines der bekanntesten, das Nye damals ausdrücklich nannte, ist die US-Populärkultur, nicht zuletzt die Filmindustrie. Zwar würden nur sechs bis sieben Prozent aller Filme in den Vereinigten Staaten gedreht, doch deckten sie auf den Bildschirmen weltweit rund die Hälfte der Sendezeit ab, konstatierte der Harvard-Professor. Die Folge sei ein immenser kultureller bzw. ideologischer Einfluss noch in den fernsten Ländern, an dem niemand vorbeikomme. Ein zweites Beispiel: Den Vereinigten Staaten gelinge es immer wieder, sich als Vorkämpfer für »Demokratie und Menschenrechte« zu inszenieren, stellte Nye fest; das garantiere ihnen rings um den Globus immer wieder Popularität. Nye hätte, um ein drittes Beispiel zu wählen, auch auf den exzellenten Ruf der US-Eliteuniversitäten, darunter sein Brötchengeber, hinweisen können, die akademischen Nachwuchs aus aller Welt anziehen und damit nicht nur dessen Geld, sondern auch gewaltiges wissenschaftliches Potential ins Land bringen. »Soft Power« – das ist ein weites Feld.

Dieser Form der Einflussnahme bedienen sich – je nach ihren Möglichkeiten – alle Staaten, die es sich leisten können, nach globaler Macht und medialer Dominanz zu streben. Deutschland hält sich etwa Goethe-Institute und die Deutsche Welle, Großbritannien die BBC, Frankreich Radio France Internationale. Im Weltmaßstab ist der Westen, was den kulturellen Einfluss anbelangt, trotz seines langsamen Abstiegs immer noch dominant: Russia Today oder das China Global Television Network können es noch nicht mit CNN oder BBC aufnehmen. Allerdings zeichnen sich Verschiebungen ab. So zeigte die jüngste Umfrage des Instituts Afrobarometer im September 2020, dass inzwischen 59 Prozent der Einwohner afrikanischer Länder den Einfluss Chinas als positiv empfinden, denjenigen der USA immerhin 58 Prozent, denjenigen der ehemaligen europäischen Kolonialmächte aber nur 46 Prozent. Das Totalversagen Europas und der USA im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie dürfte die »Soft Power« des alten Westens wohl weiter schmälern: Wer für den Umgang mit künftigen Seuchen nach Vorbildern sucht, der wird – sieht man vom bornierten Westen selbst ab – den Blick nach Ostasien wenden. Sogar in einigen Ländern Europas, etwa in Serbien, ist das schon heute der Fall.

Dies allein reicht jedoch nicht aus, um im globalen Machtkampf zu bestehen. Wird es wirklich ernst, dann gibt immer noch die »Hard Power« den Ton an. Nye hat dem Rechnung getragen, indem er Mitte der 2000er Jahre einen weiteren Begriff in die Debatte einführte: »Smart Power«. Gemeint ist die Verbindung von »Soft« und »Hard Power«. Besonders die Obama-Administration hat sich damit geschmückt.