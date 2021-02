Melancholisches Grau

imago images / Ernst Wukits Popstar der Klassik: Der griechische Dirigent Teodor Currentzis (Salzburger Festspiele, 22.7.2019)

Der Film ist besser als der Roman. Oder umgekehrt. Oder, wie etwa in Christian Petzolds Verfilmung von Anna Seghers’ »Transit«, eines hat mit dem anderen irritierend wenig zu tun. Eine alte Diskussion. Es gibt verschiedene Erzählweisen. Auch bei Musikvideos. Die einen bebildern, gut und weniger gut, nur die Musik. Andere gehen anlässlich der Musik eigene, vielleicht am Ende bessere Wege.

Aber Musikvideos mit Beethoven, Bach oder Mahler? Hat meines Wissens noch niemand versucht. Da kommt Teodor Currentzis gerade recht. Mit seiner aktuellen Veröffentlichung schaut er wieder einmal zu den von ihm mit so viel Neugier und Gewinn beobachteten Pop- und Rockkollegen hinüber. »Fragments« nennt er das Projekt: Jede Folge bringt nur eine Szene aus einer Oper, sozusagen ein EP/Minialbum, eine Auskopplung. Auf »Fragments I« geht es ums Vorspiel zum dritten Akt und um Violettas Arie »Addio del passato« aus Verdis »La Traviata«. Wie alle anderen Folgen wird auch diese von einem von verschiedenen Filmemachern hergestellten Musikvideo begleitet.

Magisches Dreieck

Bei Rock- und Popmusik handelt es sich, mit herausragenden Ausnahmen wie etwa Jimi Hendrix’ »Star Spangled Banner«, durchweg um Vokalmusik. In ihr muss nur die instrumentale Begleitung zu den gesungenen Texten und zur Art passen, wie sie vorgetragen werden. In der Klassik dagegen ist seit Entstehung des Kunstlieds aus dem Volkslied im späten Mittelalter schon das Verhältnis des Wortes zur begleitenden Instrumentalmusik problematisch. Bis hin zu Mozart stritten sich anlässlich von Opernproduktionen Poeten und Musiker, wer wessen Diener oder Dienerin sei. Die Vertreter von Wort wie Musik fürchteten, durchs jeweils andere in den Schatten gestellt zu werden. Wort, Musik – und nun auch noch laufende Bilder?

Die klassische Instrumentalmusik gilt schon deshalb als »absolute Musik«, weil sie dieses Dilemma hinter sich ließ. In ihr – auch in klassischer Vokalmusik – entstehen bei Aufführungen im magischen Dreieck Komponist–Interpreten–Hörende per Imagination und Assoziation so viele Inhalte, Vorstellungen, Gefühle wie Ohrenpaare anwesend sind. Die Hörenden arbeiten mit. Bilder stören das faszinierende Kollektivprodukt Musik, sie sind redundant, denn sie entstehen von selbst in allen, die gut zuhören. Soweit der Purist.

Wenn aber, so die Liebhaberin, durchs Video nennenswert mehr Menschen aufmerksam auf in diesem Fall Verdis himmlische Musik würden – wäre das großartig. Currentzis probiert es aus. Das »Traviata«-Video ist auf Youtube abrufbar. In grobkörnig-rauchigem Schwarzweiß und melancholischem Grau schaffen die Filmer von Noir Films an der Grenze zu edelstem Kitsch eine expressionistische Parallelwelt zur Musik. Auch die Sänger, die Musiker und Currentzis selbst – allesamt leben und arbeiten in Sankt Petersburg – sind in unwirklich weichzeichnendes Halblicht getaucht. Die Musik pur (auch das, soweit mir bekannt, ein nach Zukunft riechendes Novum in der Klassik) gibt’s nicht physisch, eins kann sie als Bezahl-File auf den einschlägigen Plattformen herunterladen.

Hyperraffinesse

Das Vorspiel wirkt zunächst wie der kleine Zwitter eines Mahler-Adagios, spätromantische Verklärung durch gesellschaftliche Ächtung hervorgerufener Einsamkeit. Durch Herauslösung aus dem dramatischen Fluss der Opernerzählung bekommt das Ganze etwas zuviel sinfonisches Gewicht. Nadeshda Pawlowas Sopran, mädchenhaft schmal geführt, voller Lebensangst, bei aller Präsenz sparsam timbriert, ihr undivenhafter Verismus überzeugen dann allerdings ohne Abstriche. Pawlowa und ihre Arie sind der Höhepunkt, sie ist das Ereignis. Currentzis’ Ausnahmekapelle ­musicAeterna spielt wie immer faszinierend sicher in einer Perfektion, die nie leblos wirkt. Nur gelegentlich irritiert der Luxus der ihr auferlegten dynamischen Hyperraffinesse. Spätromantik wie gemalt von Gerhard Richter, geladen allerdings mit der Energie eines Eugène Delacroix. Ein Pilotschmankerl, ein Lockangebot. Hoffentlich klappt’s.