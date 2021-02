Trauriger Onkel Horst

imago images / Danita Delimont Räder in der Kriegsmaschinerie: Fotos gefallener deutscher Soldaten in der Dokumentation Obersalzberg

Der Untertitel ist reißerisch, aber zutreffend: »Lügen, Liebe und die Suche nach der Wahrheit« – das neue Buch »Die Rattenlinie« des britischen Menschenrechtsanwalts und Völkerrechtsprofessors Philippe Sands beinhaltet all dies. Lügen prägen die Familiengeschichte der Wächters. Otto Wächter, geboren 1901 in Wien, Nazi der ersten Stunde, beteiligt am Putschversuch gegen Engelbert Dollfuß, wird sofort nach dem »Anschluss« Österreichs von Hitler und Himmler in hohe Ämter berufen. Das Übliche: der Wille zur Karriere, Partys und Empfänge, Privilegien, Bereicherung am Eigentum jüdischer Mitbürger, Massenmord. 1939 wird Wächter Gouverneur von Krakau, 1942 von Galizien. Er organisiert dort die Vernichtung Hunderttausender Juden; in Galizien wurden auch fast alle Vorfahren Philippe Sands’ ermordet. Die Spurensuche nach ihnen hat der Autor im 2018 auf Deutsch erschienenen Buch »Rückkehr nach Lemberg. Über die Ursprünge von Genozid und Verbrechen gegen die Menschlichkeit« beschrieben. Darin verbindet er seine Familiengeschichte mit dem Werdegang der beiden Juristen Hersch Lauterpacht und ­Raphael Lemkin, die das Völkerrecht revolutionierten. Das neue Buch liest sich wie eine – schwächere – Fortschreibung, diesmal beschäftigt sich Sands – in gleicher Weise den Weg seiner Recherche beschreibend – mit der Seite der Täter.

Abrechner oder Beschöniger

Liebe zu ihrem Ehemann Otto Wächter steht im Mittelpunkt des Lebens von Charlotte, einer lebenslustigen Frau, die von seiner Karriere profitierte. Sie wollte, dass er in die Politik geht, sie wollte zu den Salzburger Festspielen, zusammen mit Hitler nach Bayreuth, nach Nürnberg, sie wollte mit Hans Frank, dem »Judenschlächter von Krakau« und Vorgesetzten ihres Mannes, frühstücken und Schach spielen.

Die Söhne der beiden Naziverbrecher, Horst Wächter und Niklas Frank, gehen aus diesem Milieu hervor und veranschaulichen, was es bedeutet, als Kind eines Massenmörders aufzuwachsen. Sands widmete dieser Frage bereits 2015 den Film »What our fathers did. A Nazi legacy«, in dem die beiden 1939 Geborenen zwei gegensätzliche Haltungen im Umgang mit ihrem Nazierbe verkörpern: Niklas Frank, der berserkerhafte Abrechner, und Horst Wächter, der traurige Beschöniger.

Die Liebe zur Mutter ist Horsts Motiv, seinen Vater nicht als den Massenmörder zu sehen, der er war. Ihr zuliebe und wie sie bleibt er dabei: Der Vater habe nichts gewusst, sondern sei »ein kompletter Optimist« gewesen, der nur das Gute wollte: das Übliche.

Sands steigt tief ein in die Geschichte von Horst Wächter, mit dem er eine Engelsgeduld hat. Wächter fördert die Recherchen, macht den Familiennachlass zugänglich. Jede Kleinigkeit aus dem Leben dieser unbelehrbaren Nazifamilie wird berichtet, was eher fade ist, da so üblich.

Die Wahrheit ist nicht leicht zu finden. Sands’ detektivische, sogar forensische Rekonstruktion setzt sich zusammen aus vielen kleinen Puzzleteilen. Horst Wächter glaubt, dass sein Vater 1949 in Rom vergiftet wurde, von wo er auf der von den US-Amerikanern »Ratline« (Rattenlinie) genannten Route nach Argentinien zu gelangen hoffte. Vorher hatte er sich fast vier Jahre lang in den Bergen bei Salzburg versteckt, von seiner Frau heimlich mit Lebensmitteln und frischer Wäsche versorgt. In Rom lebte er oberhalb der Stadt in einem Kloster in Vigna Pia und hielt sich mit gymnastischen Übungen und Schwimmen fit – in ständiger Furcht vor der Verhaftung. Dabei wussten die Amerikaner, dass er da war – von Bischof Alois Hudal, der vielen prominenten Naziverbrechern zur Flucht verhalf. 1949 waren die Amerikaner längst damit beschäftigt, Nazitäter als Spione anzuwerben, statt sie zu verhaften, und sich ihrer Hauptmission in Italien und andernorts zuzuwenden: der Bekämpfung des Kommunismus. Hudal stand auf der Gehaltsliste des US-Nachrichtendienstes CIC, des »Counter Intelligence Corps«. Mehr soll hier nicht verraten werden, denn die zweite Hälfte des Buchs ist spannend aufgemacht wie ein Thriller. Das Netzwerk aus Agenten und Doppelagenten, die sich in Rom tummelten, bildete einen eigenen Kosmos, der Autor dröselt zahllose Verwicklungen auf – sie sind fast nicht zu glauben und stimmen wahrscheinlich doch. Selbst John le Carré, der inzwischen verstorbene Spionageschriftsteller und ehemalige Nachbar Sands, steuerte eine Theorie zur Todesursache Wächters bei.

Belastende Briefe

Trotz zwingender Beweise gelingt es Sands bis zum Ende nicht, Wächters Sicht auf seinen Vater zu ändern. Dabei hatte er seinem Neffen zehn Jahre zuvor noch geschrieben: »Anbei die beiden Briefe deines Großvaters … Sie belasten ihn … Es hilft nichts, er hat alles gewusst, zugesehen und grundsätzlich zugestimmt. Ein trauriger OH (Onkel Horst).«