Milliardenhilfe für deutsche Flughäfen

Berlin. Die angekündigte Milliardenhilfe für hiesige Flughäfen soll nach dem Willen des Branchenverbandes ADV dem gesamten Flughafensystem zugute kommen. Vor dem Abstimmungsgespräch innerhalb der Regierungskoalition am Mittwoch schilderte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel am Dienstag erneut die dramatische wirtschaftliche Lage nach den Verkehrseinbrüchen in der Coronapandemie: Das gesamte Luftfahrtsystem stehe nahezu vor dem Kollaps, und viele Flughäfen stünden vor dem Aus. (dpa/jW)