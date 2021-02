Friseure und Kinder zuerst

imago images/Sven Simon Haare ab und Kinder in den Präsenzunterricht: Die Ungeduld mit dem Shutdown scheint zuzunehmen

Geschäfte und Gaststätten bleiben zu, nur Schulen, Kitas und Friseure werden wohl schrittweise wieder geöffnet. Darauf wurde vor der Ministerpräsidentenrunde mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Coronalage an diesem Mittwoch von mehreren Seiten gedrängt. Aber trotz sinkender Infektionszahlen herrscht unter den Bundesländern offenbar Einigkeit, dass die zuletzt bis zum 14. Februar verlängerten Beschränkungen des öffentlichen Lebens bis zum 28. Februar gelten sollen. »Wir kommen nicht umhin, den Lockdown noch einmal zu verlängern«, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) der Wirtschaftswoche, wie dpa am Dienstag vorab meldete. Sein saarländischer Amtskollege Tobias Hans (CDU) betonte in der Rheinischen Post (Dienstagausgabe), die Infektionszahlen seien »für große Lockerungen nach wie vor zu hoch«.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der BRD lag am Dienstag laut Robert-Koch-Institut zum ersten Mal seit mehr als drei Monaten unter der Schwelle von 75. Doch Virologen und Politiker machen die als ansteckender geltenden Mutationen des Coronavirus Sorgen. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) plädierte mit Verweis auf die neuen Virusvarianten für eine Verlängerung des Shutdowns. Öffnungsschritte dürfe es erst geben, »wenn der Einfluss der Mutationen auf das Infektionsgeschehen beurteilt werden kann«, sagte Tschentscher dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Lockerungen könnten laut Medienberichten an diesem Mittwoch für Friseurbetriebe sowie für Schulen und Kitas beschlossen werden. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur (dpa) erklärte Merkel im CDU-Präsidium, dass sie von den Beratungen eine Perspektive für Bildungs- und Betreuungseinrichtungen erwarte. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hält eine baldige Öffnung von Schulen und Kitas für unumgänglich. Gerade in »sozialen Brennpunkten« seien »Verluste an Bildung, depressive Verstimmungen und Vereinsamung« zu registrieren, sagte sie dem NDR. Die für Bildung zuständigen Kultusminister der Länder sprachen sich bereits am Montag abend dafür aus, Schülerinnen und Schüler schrittweise wieder vermehrt in die Klassenräume zu schicken. Die Folgen von Schulschließungen »für die Bildungsbiographien und die soziale Teilhabe von Kindern und Jugendlichen« müssten begrenzt werden. Sachsen kündigte an, Grundschulen und Kitas ab kommenden Montag in einem eingeschränkten Betrieb wieder zu öffnen.

Erneut wurde auch über allgemeine Stufenpläne für Lockerungen debattiert. So erklärte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), er erwarte, »dass wir uns trotz der Unsicherheiten mindestens auf einen gemeinsamen Rahmenplan einigen können, möglichst gekoppelt an Inzidenzen und die Auslastung unserer Intensivmedizin«. Müller ist Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Thüringens Landesregierung jedenfalls beschloss schon am Dienstag einen solchen Stufenplan. Vorgesehen sind demnach fünf Phasen. Danach könnten etwa Friseure und Kosmetiker in Thüringen bei strengen Infektionsschutzauflagen bereits bei einer Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner zwischen 100 und unter 200 wieder öffnen.

Ihren eigenen Sieben-Stufen-Plan zur etwa für Handel und Schulen, präsentierte die FDP am Dienstag in Berlin. Parteichef Christian Linder erklärte, es gehe ihm zwar nicht darum, »sofort alles gleichzeitig zu öffnen«. Erste Schritte seien aber möglich, »bei Kitas und Schulen zum Beispiel, aber auch bei Friseuren und im Handel«. Die Kovorsitzende der Partei Die Linke, Katja Kipping, warb dagegen für eine strikte Eindämmungsstrategie. Auf Twitter mahnte sie, die Infektionszahlen müssten viel stärker nach unten gehen. Auch der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach warnte vor Lockerungen. Bei der derzeitigen Ausbreitung der Virusmutationen dürften die Fallzahlen nur noch bis Ende Februar sinken, warnte er auf Twitter.

Trotz solcher Warnungen erhöht die Kapitalseite den Druck. Es sei »kurz vor zwölf«, sagte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger, gegenüber RND. Bei Fortführung der Restriktionen müsse es zugleich »endlich ein klares und regelbasiertes Öffnungsszenario« geben. »75 Prozent der Betriebe bangen um ihre Existenz«, klagte die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Ingrid Hartges, gegenüber dpa.

Die kürzlich gestartete »Zero Covid«-Kampagne will dagegen während der Bund-Länder-Beratungen ihre Forderung nach einem »solidarischen Shutdown« für die Wirtschaft mit einer Kundgebung vor dem Kanzleramt bekräftigen. Die Virusmutationen breiteten sich weiter aus und schwächten die Wirkung von Impfstoffen, erklärte Gizem Fesli von der Kampagne am Dienstag gegenüber jW. Um eine »katastrophale zweite Pandemie« zu verhindern und die »noch immer horrenden Sterbezahlen« zu senken, sei es nötig, alle »nicht lebensnotwendigen Produktions- und Dienstleistungsbereiche herunterzufahren«.