Abkassieren ohne Gegenleistung

Axel Heimken/dpa Containerschiffe in Hamburg: Staatsgeld für BRD-Reeder soll es auch künftig geben

Alfred Hartmann, Präsident des Verbands Deutscher Reeder (VDR), ist um hehre Worte nicht verlegen: »Schiffahrt ist nur möglich, wenn wir (…) nicht (…) nur Vorteile für uns selbst suchen« – so lautet verkürzt ein Zitat von ihm. Bekannt ist allerdings, dass die Bundesregierung Jahr für Jahr dreistellige Millionenbeträge aus Steuergeldern in die deutsche Seeschifffahrt pumpt. Laut Anspruch soll dies den Reedereien den Einsatz hochqualifizierten Bordpersonals und das Führen der deutschen Flagge im internationalen Wettbewerb erleichtern. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) nennt das Ziel verfehlt: Die Schiffahrts­politik des VDR und des Bundesverkehrsministeriums (BMVI) ruiniere die Zukunft deutscher Seeleute.

Drei Säulen der Förderung laufen in diesem Jahr aus. In Kraft getreten sind diese 2016/17. Auch zuvor hat es Subventionierung der Branche gegeben. Laut Verdi ist diese Förderung seit 2016 die höchste, die je gewährt wurde. Im Detail: Dank des sogenannten Lohnsteuereinbehalts wird dem Bordpersonal auf Schiffen unter deutscher Flagge zwar der volle Lohnsteuersatz von der Heuer abgezogen, aber der Reeder darf dieses Geld behalten. Zweite Säule ist die Lohnnebenkostenförderung – die Reeder erhalten ihre »Arbeitgeberanteile« zur Sozialversicherung erstattet, und zwar für Seeleute auf Schiffen unter deutscher ebenso wie unter Flagge eines anderen EU-Landes. Dritte Säule: Dank Aufweichung der Schiffsbesetzungsverordnung (SchBesVO) müssen seit 2016 nur noch ein bis zwei statt wie vorher vier bis fünf EU-Bürger auf Schiffen unter deutscher Flagge beschäftigt werden. Unbefristet erhalten die deutschen Reeder unabhängig von der geführten Flagge die sogenannte Tonnagesteuer, eine pauschalierte Gewinnermittlung, die weit weniger als die realen Profite versteuert.

Was dies die Steuerzahler kostet, ist schwer zu klären. Schon 2016 lief eine entsprechende Bundestagsanfrage der Partei Die Linke weitgehend ins Leere. Aktuell liegen zwei Studien vor, in denen BMVI und VDR die drei Säulen evaluieren ließen: Demnach summieren sich die Subventionen allein für Lohnsteuereinbehalt und Lohnnebenkostenförderung von 2016 bis 2019 auf durchschnittlich 77 Millionen Euro jährlich. Die Vorteile dank Änderung der SchBesVO werden in beiden Studien nicht untersucht. Und auch die Kosten der Tonnagesteuer sind aktuell ausgeblendet.

Verdi, die Internationale Transportarbeitergewerkschaft (ITF), aber auch maritime Experten, forderten stets, der Staat müsse die Reeder drängen, als Gegenleistung ihre Ausbildungs- und Beschäftigungsbemühungen zu verstärken. Das Gegenteil ist der Fall: Laut Gewerkschaft schrumpfte die Zahl deutscher Seeleute zwischen 2016 und Ende 2019 um fast 1.000 Personen auf nur noch 5.554, die der Auszubildenden (über alle Qualifikationsstufen) von 633 Anfang 2016 auf 165 Ende 2019. Die Zahlen, so Verdi, belegen: Die Ziele der Förderung seien nicht erreicht worden. Dennoch befürworten beide Studien deren Verlängerung.