Modernisierung vorantreiben

REUTERS/Thanh Hue Pandemie unter Kontrolle: Straßenszene in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi (29.1.2021)

Der 13. Parteitag der Kommunistischen Partei Vietnams (KPV), der vom 25. Januar bis zum 1. Februar in Hanoi stattfand, hat keine großen Änderungen oder Überraschungen mit sich gebracht. Warum auch? Das Land befindet sich auf einem guten Weg. Beispielhaft dafür steht der Umgang mit der Coronapandemie, die Vietnam so gut wie nur wenige andere Länder überstanden hat. Während in Europa auch über ein Jahr nach Beginn der Pandemie über Lockdownmaßnahmen diskutiert wird, ist in den vietnamesischen Medien über die Freude auf das bevorstehende Tet-Fest, das Neujahrsfest, zu lesen.

Vietnam geht schnell und konsequent vor, wenn bei aus dem Ausland einreisenden Personen eine Coronainfektion festgestellt wird. Infizierte müssen zur Gesundung in strikte Quarantäne. Falls die Ansteckung nicht am Flughafen entdeckt wurde, gelang bisher immer eine lückenlose Nachverfolgung der Infektionswege. So Anfang der vergangenen Woche, als 31 neue Fälle an verschiedenen Orten diagnostiziert wurden. Die Zahl der Toten in dem Land, in dem 90 Millionen Menschen leben, beläuft sich derzeit auf 35.

Doch auch abgesehen vom Coronamanagement werden die vergangenen fünf Jahre von der großen Mehrheit der Bevölkerung als positiv bewertet. Durchschnitts- und Mindestlöhne steigen, die Inflationsrate ist niedrig. Auch in der Krise sind die Menschen offenkundig zuversichtlich, dass dies so weiter geht. Alle Indikatoren der wirtschaftlichen Lage deuteten »auf ein stetiges erneutes Wachstum nach einer kurzen Periode des wirtschaftlichen Abschwungs aufgrund der aktuellen Pandemie hin«, berichtet das vietnamesische Wirtschaftsforschungsinstitut Intage. Getragen werde das Wachstum durch den Konsum im Land, dabei überproportional von den sogenannten Generationen Y und Z (zwischen 1980 und 2010 Geborene), die den Großteil der Bevölkerung ausmachen. Demnach sehen nur zehn Prozent der jungen Vietnamesinnen und Vietnamesen ihre Zukunft schlecht und düster.

Die Regierung Vietnams und die Kommunistische Partei, die sie stellt und ihre Leitlinien bestimmt, werden alles tun, um das Wachstum voranzutreiben. Nicht zuletzt dies sichert ihre Legitimation. Generalsekretär Nguyen Phu Trong betonte in der Eröffnungsrede zum Parteitag: »Vietnam wird sein wirtschaftliches Wachstumsparadigma fortsetzen und den Schwerpunkt stärker auf Industrialisierung und Modernisierung, Wissenschafts- und Technologieentwicklung, Innovation und qualitativ hochwertige Entwicklung der Humanressourcen legen.«

Im Rahmen dessen werde man »vietnamesische Unternehmen ermutigen, sich an neuen Industrien zu beteiligen, den Agrarsektor in Richtung Ökolandwirtschaft umstrukturieren und den Dienstleistungssektor stärken«. Ein weiteres Ziel sei es, die Maßnahmen zu synchronisieren, um den »sozialistisch orientierten Marktmechanismus« zu vervollkommnen und die Beziehungen zwischen Staat, Markt und Gesellschaft sowie zwischen Unternehmen und Öffentlichkeit besser zu regeln. So sollen Engpässe beseitigt werden, die das Wachstum des Landes behindern. Dazu gehören verstärkte Anstrengungen zum Auf- und Ausbau der Nutzung von IT-Systemen bei Behörden und im Regierungsgeschäft.

In der Sozialpolitik wird das Ziel gesetzt, die soziale Gerechtigkeit zu fördern und die Lebensqualität der vietnamesischen Bevölkerung zu verbessern. Die Bemühungen zur Armutsbekämpfung sollen umfassend und nachhaltig fortgesetzt werden, unter anderem durch die Bereitstellung grundlegender sozialer Dienste – insbesondere für die armen und benachteiligten Gruppen der Gesellschaft. Konkret hofft Vietnam, bis 2025 eine »Entwicklungsnation mit modernitätsorientierter Industrie« zu werden. Bis 2030 soll mit einer modernen Industrie das obere mittlere Einkommensniveau erreicht werden. Dies würde, gemessen an internationalen Kriterien, eine Verzehnfachung der Einkommen gegenüber 2020 bedeuten.

Trotz aller Erfolgsmeldungen und ambitionierten Ziele für eine weitere Verbesserung des Wohlstandes steht Vietnam vor großen Herausforderungen. Der staatliche Wirtschaftssektor, insbesondere die staatlichen Unternehmen, arbeiten ineffizient. Angesichts von »Schwierigkeiten und Engpässen« seien weitere Privatisierungen vorgesehen. In Staatsbesitz bleiben allerdings Grund und Boden und dessen Bestandteile (zum Beispiel Kies und Sand) sowie alles, was unter der Erdoberfläche oder dem Meeresboden liegt. Weiter von Privatisierungen ausgenommen sind die Energie- und Wasserwirtschaft, der Schiffbau und auch die Medien. An anderen wichtigen Unternehmen wird der Staat nach dem sogenannten Dekret 26 von 2019 Anteile von 50 bis 65 Prozent halten. Dazu gehören unter anderem die Landwirtschaftsbank und die Post- und Telefonunternehmen.