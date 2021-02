Schon juckt der Rotstift

imago images/Martin Müller Zermürbende Leere: Wofür proben, wenn keiner zuhört?

Seit einem Jahr grassiert die Pandemie, niemand blieb von den Folgen verschont. Auch die Orchestermusik nicht. In ihrer Jahrespressekonferenz am 2. Februar berichtete der Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung (DOV), Gerald Mertens, über die Lage der Musiker in der Zeit der geschlossenen Häuser. Und forderte eine Perspektive für die Rückkehr zum normalen Spielbetrieb. Eine zentrale Freigabe hält die DOV nicht für sinnvoll. Sie bevorzugt die örtlich und zeitlich differenzierte Wiederaufnahme des Betriebs je nach Inzidenzwert. »Wenn eine Stadt oder ein Landkreis bei besonders hohen Inzidenzwerten Schulen und Kitas schließen und Ausgangssperren anordnen darf, so muss es möglich sein, bei niedrigen Werten auch Konzertsäle, Theater und Museen wieder zu öffnen«, so Mertens. Das soll einen »kraftvollen Neustart« ermöglichen. Wobei schon viel gewonnen wäre, wenn so die Wiederbelebung des städtischen Lebens im kleinen gelänge.

Keine Dauerlösung

Die DOV hatte gemeinsam mit dem Deutschen Bühnenverein wesentlich dazu beigetragen, dass die 129 öffentlich geförderten Orchester und ihre 9.700 Musiker in der Zwangspause zurechtgekommen sind. Von dieser ausgenommen waren die elf Rundfunkorchester, die die laufende Produktion sichern müssen. Nicht in Kurzarbeit sind zudem Spitzenorchester wie die Berliner Philharmoniker oder die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, die überwiegend Onlineformate produzieren. Über die Konditionen für das Konzerthausorchester Berlin wird zur Zeit verhandelt. Es fällt allerdings auf, dass acht von den neun Ensembles, die nicht auf Kurzarbeit zurückgriffen, in den alten Bundesländern liegen. Anders als 85 Prozent der deutschen Berufsorchester – insgesamt 109.

Durch einen gesonderten Tarifvertrag erhalten die Musiker, wie die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, 95 bis 100 Prozent ihres Nettomonatsgehalts. Orchester, deren Haustarifverträge unter dem Flächentarif liegen, erhalten für den Fehlbetrag 100 Prozent. Erfreulich ist, dass dem Kurzarbeitergeld die volle Tariferhöhung wie im öffentlichen Dienst ab 1. April 2020 zugrunde gelegt wird.

Die Festangestellten sind abgesichert. Die Lage der 54.000 freiberuflichen Musiker ist dagegen katastrophal. Ohne Proben und Konzerte verdienen sie nichts, wegen des Kontaktverbots auch nicht mit Musikunterricht. Die DOV organisierte Solidarität über die gemeinnützige Orchesterstiftung, in die viele Festangestellte und Orchesterkollektive Spenden einzahlten. Es kamen 4,2 Millionen Euro zusammen, von denen an 3.300 Betroffene als Soforthilfe 600 Euro ausgezahlt wurden, insgesamt mehr als zwei Millionen. Ab Februar können 1.000 Stipendien von einmalig 2.000 Euro bewilligt werden. Das genügt nicht, schon gar nicht als Dauerlösung. Die DOV fordert vom Staat, die Arbeitslosenversicherung für Selbständige zu verbessern. Die Künstlersozialkasse soll höhere Nebenverdienste als beim Minijob anerkennen, ohne dass die Künstler den Künstlerstatus und die Altersversorgung verlieren.

Die Spätfolgen kommen

Bei der ersten Spielpause im März vergangenen Jahres sah alles noch harmlos aus. »Endlich haben wir mal Zeit zum Üben«, sagten Musiker. Jetzt nervt es. Die lange Dauer zermürbt. Es fehlt nicht nur das Ensemblespiel mit der Nähe zueinander, sondern auch die schöpferische Erneuerung. Das meint die Besetzung freier Stellen, die Verjüngung, den Eintritt neuer Talente. Es fehlen die Probespiele, das Hören und Unterscheiden, es verlängern sich die Probezeiten, doch ohne Möglichkeiten zur Erprobung des eigenen Könnens. Die 42 Orchesterakademien stagnieren, schon gibt es einen Stau an Absolventen der Musikhochschulen.

Und die Orchesterfinanzierung bleibt ein Problem. Die Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat für 2021 einen »Neustart der Kultur« verkündet. Die Belastung durch die Pandemie verleitet die Kommunen jedoch zum Sparkurs. Erfahrungsgemäß greifen sie den Kulturetat an. In München wurde er bereits um sechs Prozent gekürzt, in Jena ist es geplant. In Nürnberg wurde der Neubau des Konzerthauses abgesagt. Dem muss die Bundesregierung entgegenwirken, forderte Mertens. Her müsse ein Bundesprogramm zur Stützung kommunaler Kulturhaushalte – unter der Bedingung, dass die Kommunen selbst keine Kürzungen beschließen. Die Existenz von Theatern, Orchestern, Museen und Bibliotheken macht eine Stadt lebenswert.

Gibt es Pläne, weitere Orchester zu schließen? Das sieht Mertens nicht. Vielfach sind die Orchester »ausfusioniert«, allein in Thüringen vier: Gera-Altenburg, Rudolstadt-Saalfeld, Gotha-Eisenach, Greiz-Reichenbach. Das wurde vollendet von der von der Linken geführten Regierung und ihrem Kulturminister Benjamin Hoff. Doch Vorsicht: Auch »Erfurt-Weimar« wurde bereits diskutiert.