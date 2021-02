Gewinnwarnung für eine Gedenkstätte

imago stock&people Sowjetische Opfer interessierten in der BRD lange niemand: Grabstein im Stalag 326

Die Ankündigung kam wie aus heiterem Himmel: Unglaubliche 50 Millionen Euro sollen der Gedenkstätte »Stalag 326« im ostwestfälischen Stukenbrock zugute kommen, die über Jahrzehnte in ihrer Existenz bedroht war – gerade durch die politischen Kräften, die jetzt die Spendierhosen anhaben. Der Blick in eine unveröffentlichte Machbarkeitsstudie macht aber klar, wie sich die Geldgeber das Gedenken an die bis zu 70.000 elend ums Leben gekommenen sowjetischen Kriegsgefangenen in Wirklichkeit vorstellen.

Im Durchgangslager »Stalag 326« hatten die Nazis über 300.000 vor allem sowjetische Kriegsgefangene interniert, Zehntausende ließen sie verhungern. Ab 1948 wurden auf dem Gelände »Heimatvertriebene« untergebracht. Es ist bürgerschaftlichem Engagement zu verdanken, dass in der Gedenkstätte »Stalag 326« die Erinnerung an die sowjetischen Gefangenen und den verbrecherischen Charakter des deutschen Faschismus wachgehalten wird, etwa durch die seit 1967 organisierte Gedenkveranstaltung »Blumen für Stukenbrock«. Im Kontext der am 9. Oktober 2020 nachgeholten Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Befreiung des Lagers – am 2. April selbst konnte wegen der Pandemie nicht gefeiert werden – überraschte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Achim Laschet (CDU) mit der Ankündigung eines wahren Geldsegens. 50 Millionen Euro wollen Land und Bund investieren, der Haushaltsausschuss des Bundestags bewilligte im November umgehend 25 Millionen Euro.

Laschet schien sogar den Schulterschluss mit den Mitgliedern des Arbeitskreises »Blumen für Stuckenbrock« zu suchen: »Wir sind es den Opfern aus der damaligen Sowjetunion schuldig.« Die Freude darüber ließ die Erinnerung der Aktivistinnen und Aktivisten an ihre frühere Ausgrenzung als »fünfte Kolonne Moskaus« während des Kalten Krieges verblassen, ebenso an den Beschluss einer rechten Bundestagsmehrheit im Jahr 2013, sowjetischen Kriegsgefangenen nicht mal eine halbwegs angemessene symbolische Entschädigung zahlen zu wollen.

Fragen nach dem Grund der Freigiebigkeit der Politik traten da erst recht in den Hintergrund. Die Übergröße der staatlichen Spendierhose hält eine unveröffentlichte 300seitige »Machbarkeitsstudie zur Neukonzeption der Gedenkstätte ›Stalag 326‹« des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe (LWL) nebst Förderantrag, die jW vorliegen, für angemessen. Hier werden sogar 60 Millionen Euro Gesamtkosten veranschlagt. Damit soll dem »Stalag« zur »gesamtstaatlichen Bedeutung« verholfen werden.

Die Neukonzeption sehen die vom LWL versammelten Experten in »ihrem Fokus auf die Zeitschichten des Lagers bis heute«, sprich »von der Zeit des Stalag 326 (1941 bis 1945) … bis in die Gegenwart« – offenbar ohne die Verdrängung des Themas »sowjetische Kriegsgefangene« durch die westdeutsche Gesellschaft im Kalten Krieg zu thematisieren. Zugleich haben sie damit von vornherein einem Blick zurück in die Entstehungszeit des deutschen Faschismus vor 1941 eine Absage erteilt. Dafür soll für die Besucher die »Nachgeschichte« der sowjetischen Kriegsgefangenen (nach 1945!) interessant gemacht werden. Das Ziel solchen Gedenkens wundert dann nicht mehr: Es soll darum gehen, die »Exemplarität« der Gedenkstätte »Stalag 326« zu nutzen, um »einen Aspekt der Verfolgungsgeschichte der NS-Terrorherrschaft oder der SED-Diktatur« zu betonen.

Kein Wunder ist es deshalb, dass die riesige Fördersumme auf verkürztem Dienstweg abgesegnet wurde. Die Entscheidung darüber hatte die große Koalition nämlich den sogenannten »Haushaltsbereinigungsverhandlungen« übertragen. Damit war die Schwelle einer sonst üblichen fachwissenschaftlichen Beurteilung de facto umgangen worden.

CDU-Kämpe Elmar Brok, der im Lenkungsausschuss des Projektes mitarbeitet, erklärte Ende Dezember, das »neue« »Stalag 326« solle ein »Mahnmal gegen alle Diktaturen im Europa des 20. Jahrhunderts« werden. Da müssen sich die Aktivistinnen und Aktivisten – bei aller Freude – wohl gehörig sorgen, dass die Blumen für Stukenbrock nicht am Ende auf ganz anderen Gräbern landen.