»Virtueller Klassenraum offener für Übergriffe«

Frdric Cirou/imago images/PhotoAlto Schule im Onlineklassenzimmer

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat mit Blick auf den »Safer Internet Day« am Dienstag angemahnt, die Medienkompetenz der Kinder und Jugendlichen in der Schule zu stärken:

»Die virtuelle Lernwelt der Schülerinnen und Schüler muss sicherer werden«, betonte Ansgar Klinger, GEW-Vorstandsmitglied für berufliche Bildung und Weiterbildung, am Montag in Frankfurt a. M. mit Blick auf die jüngsten Hackerangriffe auf Schulclouds und Videokonferenzsysteme in Schulen in mehreren Bundesländern. »Safer Internet: Das muss auch für das Fernlernen gelten. Die Hackerangriffe haben gravierende Sicherheitslücken offenbart. Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte müssen besser geschützt werden. Der virtuelle Klassenraum ist offener für Übergriffe als das Klassenzimmer im Schulgebäude.« (…)

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen ist besorgt über die psychische Gesundheit von jungen Gestrandeten in den EU-Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln, wie die Organisation am Montag in einer Erklärung mitteilte:

»Sie sagen uns immer wieder, dass sie aufgegeben haben und dass sie nur noch wollen, dass die Qual ein Ende hat«, sagt die Kinderpsychologin Katrin Glatz-Brubakk, die für die internationale Hilfsorganisation in einer Kinderklinik auf Lesbos arbeitet. Allein im ersten Monat des Jahres 2021 hat es in Lesbos drei Suizidversuche von Kindern und Jugendlichen gegeben. »Die Lager machen diese Kinder krank. Sie müssen sofort in Sicherheit gebracht werden.«

In einer Pressemitteilung des Bündnisses »What the Fuck?!« aus Berlin vom Montag heißt es:

Seit November 2020 finden vor dem Amtsgericht Berlin die ersten Verfahren gegen queerfeministische Aktivist:innen statt. Insgesamt sind über 100 Personen angezeigt worden. Ihnen wird »Nötigung« vorgeworfen, weil sie sich 2019 an einer Sitzblockade beteiligt haben. Die friedliche Sitzblockade war Teil der Proteste gegen eine Veranstaltung von christlichen Fundamentalist:innen und anderen Antifeminist:innen. (…) »Die Kosten für Anwält:innen sowie die Gerichtskosten müssen die meisten Angeklagten selbst tragen. Das Bündnis »What the Fuck?!«, das die Angeklagten unterstützt und Spenden sammelt, rechnet mit rund 1.000 Euro pro Person – zusammen eine Summe im hohen fünfstelligen Bereich«, erklärt Lili Kramer, Pressesprecher:in des »What-the-Fuck?!«-Bündnisses.

Dem Bündnis sind knapp 30 Verhandlungen bekannt, die bereits stattgefunden haben. In den bisher gesprochenen Urteilen zeigt sich eine unklare Rechtslage. Neben vielen Einstellungen mit der Auflage einer Geldstrafe zwischen 100 Euro und 600 Euro, wenigen Verurteilungen gab es auch eine Einstellung ohne Auflagen. Bisher gibt es drei Verurteilungen. Zwei davon, weil die Angeklagten die Auflagen zur Einstellung nicht akzeptierten. Sie gehen in Berufung, um juristisch klarzustellen, dass eine friedliche Sitzblockade nicht als Gewalt eingestuft werden kann. (…) Die nächste Verhandlung findet am Dienstag, 9.2., um 13 Uhr vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten statt. Die nächste Kundgebung findet am selben Tag um 12.30 Uhr statt. Das »What-the-Fuck?!«-Bündnis solidarisiert sich mit allen Personen, die angeklagt sind, und unterstützt die Betroffenen finanziell.