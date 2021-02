»Dürfen nicht zulassen, dass dies alles andere verdrängt«

Christian Mang / Reuters Prokurdische Demonstration gegen die türkische Offensive im Nordosten Syriens (Berlin, 2.11.2019)

Kurdinnen und Kurden demonstrieren aktuell mit einem »langen Marsch« dagegen, dass der Vordenker ihrer Bewegung, Abdullah Öcalan, am 15. Februar 1999 von türkischen Agenten aus Kenia verschleppt wurde und seither auf der türkischen Gefängnisinsel Imrali festsitzt. Ihr Marsch zog am Samstag mit mehr als 300 Menschen durch Frankfurt am Main. Am 13. Februar soll er in Strasbourg vor dem Europäischen Parlament enden – mit welchem Ziel?

Wir werden jeden Tag eine andere Stadt besuchen. Unser Motto lautet: »Die Zeit ist reif, gemeinsam zum Aufstand!« In Frankfurt war die Demo von kurdischen und internationalistischen Jugendlichen gemeinsam organisiert. Wir kritisieren die Rolle der BRD beim Krieg der Türkei gegen Kurdistan. Wir fordern Frieden und Freiheit für Öcalan, der seit 21 Jahren in Isolationshaft sitzt und dessen Familie sowie Anwälten Zugang verweigert wird.

Nach fast einem Jahr Coronapandemie hat für viele Menschen die ökologische Frage keine Priorität, solange es täglich um den Kampf mit dem Virus geht. Warum stand die Demo in Frankfurt im Zeichen der Ökologie?

Corona spielt auch für unsere Bewegung eine große Rolle. Wir dürfen aber nicht zulassen, dass dies alles andere verdrängt und uns lähmt. In der Mainmetropole ist die Ökologie ein dringliches Problem. Die Stadt steht unter dem Druck profitgieriger Immobilienindustrieller. Die wollen den Günthersburgpark hauptsächlich mit überteuerten Eigentumswohnungen zupflastern. Dabei bewahrt die Grünanlage die Stadt im Sommer gegen Überhitzung und dient den Menschen zur Erholung. Die kurdische Jugendbewegung setzt sich solidarisch für eine ökologische Zukunft ein. Dafür haben wir mit der Klimabewegung, mit Fridays for Future im Hambacher und im Dannenröder Wald gekämpft. Wir haben die gleichen Ziele. Die Umwelt darf nicht weiter global geschädigt werden.

Jeder Tag des Marsches steht unter einem anderen Thema der Philosophie Öcalans: Basisdemokratie, Frauenbefreiung, soziale Ökonomie und Ökologie. Beim Modellprojekt Rojava in Nordsyrien werden Lebensmittel auf gesunde, nachhaltige Weise angebaut. Die Natur wird gemeinschaftlich genutzt.

Die Frankfurter Polizei stoppte die Demo und drohte mit Auflösung, falls andere Parolen gerufen würden als solche, die mit »Freiheit für Öcalan« zu tun haben. Was hat ihr nicht gepasst?

Wir haben keine Parole gerufen, die nicht damit zu tun hatte. Sie haben auch nicht erklärt, welche das sein sollte. Gegen Ende der Demo nahmen sie einen Aktivisten fest, weil er »Es lebe die Freiheit, es lebe Rojava, weg mit dem Verbot der PKK« gerufen haben soll, was vielstimmig skandiert wurde. Öcalan ist Mitgründer der Arbeiterpartei Kurdistans PKK. Und die ist nach dem Urteil des Kassationshofs in Brüssel, des obersten Gerichts Belgiens, von Januar 2020 keine »terroristische Organisation«, sondern eine Partei in einem innertürkischen bewaffneten Konflikt. Im November 2018 urteilte das EU-Gericht, dass die PKK zwischen 2014 und 2017 zu Unrecht auf der EU-Terrorliste geführt worden war. Die Listung sei geopolitischen Interessen geschuldet.

Zudem war die Frankfurter Polizei sehr aktiv, Coronaregeln umzusetzen. Obwohl wir keinen Anlass gaben und medizinische Masken trugen, ging sie ständig in unseren Zug hinein, um zum Abstand aufzufordern. Schon bei unserer Auftaktdemo am Freitag in Hanau gab es deshalb Anzeigen. Bei den Coronaleugnern schaut die Polizei dagegen einfach nur zu.

Inwiefern ist das Durchführen eines solchen Marsches durch viele Städte überhaupt zu verantworten angesichts der Pandemielage in Europa?

Wir fahren jeden Tag aufs neue los; feiern und essen abends nicht gemeinsam, wie sonst nach den jährlich stattfindenden Märschen. Wir nehmen Rücksicht und halten uns an die Regeln. Wir kennen diese Repressionen bereits. Je mehr man die Jugendlichen schikaniert, um so mehr werden mitmachen.