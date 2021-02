Post nicht päppeln

imago/Schöning Abzocke am Postkasten: Regierung will dem Briefmonopolisten noch mehr Spielraum beim Porto geben

Die Konkurrenten der Deutschen Post AG wollen auf EU-Ebene eine Absenkung der Briefpreise in Deutschland erzwingen. Ziel der im Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK) organisierten Paketdienste wie UPS, Hermes, DPD und GLS ist es, eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) gegen das Postgesetz herbeizuführen. Das berichtete am Montag die Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Bestärkt sehen sich die Unternehmen durch zwei Gerichtsurteile, wonach die Portoaufschläge seit 2016 im Rahmen zweier Erhöhungsrunden rechtswidrig erfolgt seien. Die Regierungskoalition will dem Bonner Konzern auf dem Wege einer Gesetzesnovelle dagegen weiter freie Hand beim Abkassieren lassen. Die Zustimmung der Unions- und SPD-Fraktion am Freitag im Bundestag gilt als sicher.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) lässt sich bei seinem Kuschelkurs gegenüber dem indirekt zu einem Fünftel in Bundesbesitz befindlichen gelben Riesen auch nicht durch die heftige Kritik der Monopolkommission beirren. Er sehe mit Blick auf dessen steigende Umsatz- und Gewinnzahlen keine »Notwendigkeit, den Konzern durch ein überhöhtes Briefporto zu stützen«, zitierte die Nachrichtenagentur dpa am Montag deren Vorsitzenden Jürgen Kühling. Das Beraterorgan der Bundesregierung empfiehlt deshalb, den Spielraum für Portoerhöhungen nach einer alten Berechnungsmethode zu ermitteln. In diesem Fall müsste die Post bei ihrem Briefporto abspecken. Der starke Preisauftrieb der zurückliegenden Jahre wurde dagegen durch Änderungen der Postentgeltregulierungsverordnung möglich, die Altmaier nun kurzerhand ins Gesetz übertragen will.

Damit reagiert der Minister auf Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts vom Mai 2020 sowie des Verwaltungsgerichts Köln vor einem Monat. Beide Gerichte befanden, dass der bei der Preisgestaltung angelegte Vergleich mit Postgesellschaften anderer europäischer Staaten nicht vom Postgesetz gedeckt gewesen sei. Allein das neue Verfahren soll der Post AG nach Berechnungen der Monopolkommission zusätzliche Profite von einer halbe Milliarde Euro beschert haben. Seit 2015 ist der Tarif für einen Standardbrief um fast 30 Prozent von 62 auf 80 Cent gestiegen, der für eine Postkarte von 45 auf 60 Cent. Die Mitbewerber werfen dem Konzern vor, sein Quasimonopol auf dem Briefmarkt zur Quersubventionierung seiner Paketsparte zu missbrauchen und die Konkurrenz mit Billigpreisen kleinzuhalten.

Am Montag nachmittag hat sich der Wirtschaftsausschuss des Bundestages in einer Expertenanhörung mit dem Gesetzesvorhaben befasst. Geladen waren unter anderem Kommissionschef Kühling und BIEK-Vorstand Marten Bosselmann. Letzterer verlangt vom Gesetzgeber, den Brief- und Paketmarkt zu trennen, so dass die Post das Versandgeschäft nicht länger mit Briefgewinnen päppeln kann. Kühling erneuerte seine Forderung, die Preise künftig wieder nach dem bis 2015 geltenden Regelwerk festzulegen. Die Regierung verschleppe die seit langem »überfällige umfassende Postreform für mehr echten Wettbewerb«, monierte Reinhard Houben, wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, gegenüber der FAZ. Es gehe ihr jetzt nur darum, die »rechtswidrigen Portoerhöhungen der vergangenen Jahre im nachhinein zu legitimieren«.

Geben Koalitionsfraktionen am Freitag wie absehbar grünes Licht für Altmaiers Vorlage, dürfte das Porto Anfang 2022 erneut kräftig steigen. Käme es anders, müsste die Netzagentur den Portorahmen neu kalkulieren, was wahrscheinlich eine Reduzierung der Tarife, und dies schon zum kommenden Herbst, zur Folge hätte. In einer aktuellen Stellungnahme klagt die Post-Tochter DHL, bei einer anderen Berechnungsmethode stünden dem Unternehmen »keine ausreichenden Mittel zur Verfügung«, um Postdienstleistungen an die Digitalisierung anzupassen und um in den »flächendeckenden Universaldienst« zu investieren. Mittelfristig wäre damit die »hochwertige Flächenversorgung mit Brief- und Paketdienstleistungen« in Deutschland, die im weltweiten Vergleich einen Vorteil für den Wirtschaftsstandort darstelle, gefährdet.

Apropos Vorteil: Nach Angaben der Berliner Kanzlei Raue, die den BIEK vertritt, wird der Post für die Briefe mehr als Dreifache der durchschnittlichen Eigenkapitalrendite der Dax-Konzerne zugebilligt. Diese Gewinnermittlung widerspreche der EU-Postrichtlinie. Die Sozialdemokraten stören sich daran nicht. Mit den Plänen werde die Post in die Lage versetzt, »mit vernünftigen Erträgen gute und gut bezahlte Arbeitsplätze abzusichern«, zitierte am Montag Zeit online den SPD-Bundestagsabgeordneten Falko Mohrs.