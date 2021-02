Spahn gegen Lockerungen

Hannibal Hanschke / Reuters Hält Ausstieg aus dem Shutdown derzeit für nicht verantwortbar: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (29.1.2021)

Um Lockerungen der derzeitigen Beschränkungen des öffentlichen Lebens beschließen zu können, hält Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) deutlich niedrigere Infektionszahlen für nötig. »Wir müssen jetzt spürbar unter 50 kommen, um es nicht dauerhaft über 50 schnellen zu lassen«, sagte Spahn am Montag in Berlin. Der Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gilt für die Coronapolitik von Bund und Ländern als wichtige Marke. Liegt der Wert darunter, sollen die chronisch unterbesetzten Gesundheitsämter die Infektionsketten wieder nachvollziehen können. Am Montag morgen lag die Inzidenz bundesweit bei 76.

Schulen und Kindergärten sind seit Mitte Dezember großteils geschlossen. Spahn sagte, für viele Kinder und Jugendliche gehe es um die Chancen, die sie später im Leben haben. Es sei ihm zufolge aller Ehren wert, Wege zu suchen, wie es »Zug um Zug« in Schulen wieder losgehen könne. Die Entlastung von Eltern, die dann nicht mehr ihre Kinder betreuen müssen und wieder ihrer Lohnarbeit nachgehen können, dürfte jedoch mindestens ebenso eine Rolle spielen. An diesem Mittwoch wollen Bund und Ländern erneut über den Shutdown beraten, den sie am 19. Januar bis zum 14. Februar verlängert hatten. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) stellte am Montag vor dem Hintergrund zurückgehender Infektionszahlen eine längerfristige Strategie für Schulen und Kitas in Aussicht. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (ebenfalls CDU) rief jedoch zur Vorsicht auf.

Die für Bildung zuständigen Kultusminister der Länder wollten sich bereits am Montag abend beraten. Karliczek stellte am Montag einen gemeinsamen Leitfaden verschiedener wissenschaftlicher Fachgesellschaften, Experten und Vertreter aus dem Schulbereich vor. In diesem wird auf breiter Basis bestätigt, dass bestimmte Maßnahmen, die in der Vergangenheit schon umgesetzt wurden – wie Masken in der Schule, regelmäßiges Lüften, die Bildung fester Gruppen oder ein entzerrter Schülerverkehr –, einen Schulbetrieb unter Coronabedingungen grundsätzlich möglich machen können. Für den Leitfaden wurden internationale Studien zu Nutzen und Wirksamkeit solcher Maßnahmen untersucht. Eine Empfehlung zum aktuellen Vorgehen wird darin nicht gegeben. (dpa/jW)