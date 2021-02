AP Photo

Nach einer Sturzflut in Indien ist die Opferzahl auf mindestens 26 Tote gestiegen. 171 Menschen wurden am Montag abend (Ortszeit) vermisst. Ein riesiger Gletscher war am Sonntag morgen von einem Berg im Himalaja im nordindischen Bundesstaat Uttarakhand abgebrochen und in einen Fluss gestürzt. Mindestens 34 Arbeiter sollen nach Behördenangaben noch in einem 2,5 Kilometer langen Tunnel eines Kraftwerks eingeschlossen sein. Rettungskräfte versuchten, sie zu befreien (siehe Bild). (dpa/jW)