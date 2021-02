»Mahnwache für Julian Assange«. Sonnabend, 6.2., 13 Uhr, Platz vor dem Kaufhaus »My Zeil«, Frankfurt a. M. Veranstalter: Free Assange Frankfurt a. M.

»No Deportation! Not in a Pandemic, not ever!« Demo. Sonnabend, 6.2., 13 Uhr, Platz der Republik vor dem Reichstag, Berlin. Veranstalter: Anti-Deportation-Café

»Thälmann gedenken heißt 2021: Widersetzen«. Kundgebung. Sonntag, 7.2., 11 Uhr, Seestr. 27, Königs Wusterhausen/OT Niederlehme. Veranstalter: DKP Brandenburg

»88. Jahrestag der illegalen ZK-Tagung der KPD in Ziegenhals«. Videobotschaften von Max Renkl, Ralph Dobrawa, Cuno Hägele. Sonntag, 7.2., ab 11.30 Uhr unter: www.etg-ziegenhals.de. Veranstalter: Freundeskreis »Ernst Thälmann« e. V., Ziegenhals–Berlin

»Täterin Volksgemeinschaft. Mahngang Täter*innenspuren 2021«. Virtueller Rundgang. Sonntag, 7.2.,14 Uhr, Livestream: dresden-nazifrei.com. Veranstalter: »Dresden nazifrei« u. a.

»Arbeiter:innenwiderstand im Nationalsozialismus«. Vortrag mit Andreas Salomon. Sonntag, 7.2., 19 Uhr, Live­stream: t1p.de/geschichtswerkstatt. Veranstalter: Geschichtswerkstatt

»Radioclub Böcklerplatz«. Radiosendung mit dem Gast Rainer Kippe von der Sozialistischen Selbsthilfe Mülheim. Sonntag, 7.2., 19.05 Uhr, Radio Köln auf der UKW-Frequenz 107,1 MHz

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.