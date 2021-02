Regierung: Ausgaben für externe »Berater« stark gestiegen

Michael Kappeler/dpa Die Zuarbeit liefern nicht selten externe »Experten«: Finanzminister Olaf Scholz im Bundestag (Berlin, 9.9.2020)

Berlin. Die Ausgaben der Bundesregierung für externe »Berater« sind im Jahr 2019 deutlich gestiegen. Die Zahlungen erhöhten sich rechnerisch um 114,9 Millionen Euro oder rund 63 Prozent auf 296,3 Millionen Euro, wie aus einer Vorlage des Bundesfinanzministeriums für den Haushaltsausschuss hervorgeht, die der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag vorlag. Die FDP warf der Bundesregierung ein »Ausgabenproblem« vor. Externe Berater seien in einigen Bereichen »unerlässlich«, sagte FDP-Fraktionsvize Christian Dürr. Allerdings seien zuletzt auch die Personalkosten in den Ministerien »explodiert«. (AFP/jW)