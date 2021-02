Der Mann von der Bild

imago images/Moritz Müller Fritz Esser? In den Augen der Fans ein denkbar ungeeigneter Mann für den Job des Medienchefs

Selten war ein Sieg des 1. FC Köln im Derby gegen Mönchengladbach wertvoller: Der überraschende 2:1-Auswärtserfolg der Geißböcke am Samstag setzte einen grandiosen Schlusspunkt unter einer Woche voller Zank, überkochender Emotionen und dem Ausscheiden im Pokal gegen den Zweitligisten Regensburg.

Doch der Reihe nach: Am vergangenen Montag präsentierte der Traditionsklub vom Rhein einen neuen Medienchef: den gebürtigen Kölner Fritz Esser. »Fritz Esser passt hervorragend zu uns. Er ist ein Profi als Journalist und als vielseitig erfahrener Kommunikationsexperte«, begründete Geschäftsführer Alexander Wehrle die Anstellung. Sicher kein Nachteil war auch, dass Esser mit der Tochter der 2016 verstorbenen FC-Ikone Hannes Löhr verheiratet ist.

Bei den Fans löste die Entscheidung allerdings nur Kopfschütteln aus. »Er passt nicht zur Charta des 1. FC Köln und widerspricht mit seinen Äußerungen allem, wofür der FC steht«, monierte eine umgehend auf Change.org gestartete Onlinepetition. Esser, der an der Axel-Springer- Akademie das Journalistenhandwerk gelernt und neun Jahre für Bild gearbeitet hat, war in den Augen der Anhänger ein denkbar ungeeigneter Kandidat. Einige alte Kommentare von Esser auf dem Kurznachrichtendienst Twitter und in Bild stießen den FC-Fans auf wie ein zu lange in der Beize gelegener rheinischer Sauerbraten.

Esser geißelte darin die angeblich zu lasche Abschiebepolitik der Bundesregierung, die sich nicht wundern müsse, wenn »viele Menschen den Glauben an die Politik und die etablierten Parteien verlieren«. Eine Rede des AfD-Abgeordneten Bernd Baumann im Bundestag, in der dieser das Parlament in Verbindung mit Hermann Göring gebracht hatte, lobte Esser: »Diese Schelle hat sich der Bundestag redlich verdient.« Die Fans haben außerdem nicht vergessen, dass Esser mehrfach zu Blutgrätschen gegen die FC-Ultras angesetzt hatte: »Kölner Chaoten zeigen wieder, warum der FC in der Beliebtheit viertklassig ist«, twitterte er 2012. An anderer Stelle beschimpfte er sie als »Schwachmaten« und »Wildgewordene«.

Fast 7.500 Fans unterzeichneten am Ende die Petition, unter anderem der Kovorsitzende der SPD Norbert Walter-Borjans, die Komikerin Carolin Kebekus und die Kölschrockband Kasalla. Der aus der ZDF-Satiresendung »Heute-Show« bekannte Fabian Köster schrieb: »Die Liga ist uns egal, die Werte sind es nicht.« Erschrocken über die Reaktionen, ruderten die Klubverantwortlichen am Mittwoch schneller zurück, als der Deutschland-Achter vorwärtsfahren kann. »Toleranz, Fairness, Offenheit und Respekt sind als zentrale Werte in der Charta des FC festgeschrieben. (…) Seit der Veröffentlichung haben uns Vorwürfe erreicht, die wir vorher hätten prüfen müssen«, entschuldigte sich der Verein auf seiner Internetseite.

Alfred Draxler, Bild-Kolumnist und früherer Kollege Essers, ätzte hingegen: »Und wieder ist ein Klub vor Ultras und der sogenannten aktiven Fanszene eingeknickt. Gute Nacht, Effzeh.« Mit dem Protest hatten die Ultras indes wenig zu tun. Sie traten erst am Freitag abend in Erscheinung, als sie die beiden Mannschaftsbusse des »Effzeh« mit einer wilden Pyroshow auf den Weg nach Mönchengladbach schickten. Und erneut gab es Ärger: Auf einem Video, das aus dem Bus heraus gemacht und auf Youtube hochgeladen wurde, ist deutlich zu hören, wie Mittelfeldstratege Dominick Drexler die Feuerwerker als »Spacken« bezeichnet. Lukas Podolski, Liebling der Ultras, forderte daraufhin auf Twitter, Drexler dürfe nie wieder das FC-Trikot tragen. Drexler entschuldigte sich umgehend, aber das beruhigte die aufgebrachten Gemüter nur wenig. Der Derbysieg kommt deshalb zum richtigen Zeitpunkt, um das Verhältnis zwischen Mannschaft und Fans zu kitten. Bei der Rückkehr aus Gladbach feierten die Ultras die Spieler jedenfalls enthusiastisch – mit einer wilden Pyroshow.