Aufbruch und Rückblick

imago/United Archives International Straßenszene am Potsdamer Platz in Berlin 1948

Gerade erst wurde der marxistische Historiker Günter Benser 90 Jahre alt. Aus Anlass dieses Geburtstages veröffentlichte die Edition Bodoni seine Tagesnotizen aus den Jahren 1948 und 2018 unter dem Titel »Zeitsprung«. Für das Jahr 1948 hatte sich der damals knapp siebzehn Jahre alte angehende Industriekaufmann vorgenommen, einige Streiflichter aus seinem Leben festzuhalten. 2018, 70 Jahre später, nahm er diesen Faden wieder auf und machte sich erneut Tagesnotizen, in denen er nebenbei auch seine älteren Eintragungen kommentierte.

Wie Bensers Kollege Jürgen Hofmann in seinem Geleitwort schreibt, »begegnen sich jugendliche Erwartung und Altersweisheit, Aufbruchstimmung und abwägender Rückblick«. Benser schrieb 2018 über seine Beweggründe: »Wie wäre es, der Sicht des an der Schwelle des Erwachsenenlebens Stehenden die Erfahrungen und Einsichten eines Mannes, der sich an der Ausgangspforte seines Lebens befindet, gegenüberzustellen?«

Damit legt der Autor seine Perspektive auf Abschnitte der Zeitgeschichte offen und bietet Reflexionen über sein Leben und historisch-politische Prozesse aus zwei Lebensabschnitten. Besonders verdichtet und ausführlich sind zum Beipiel Bensers Eintragungen zwischen dem 20. und dem 25. Juni 1948, jene Tage also, in denen die »westlichen« Besatzungsmächte die D-Mark in ihren Besatzungszonen einführten und, entgegen ihrer gegenteiligen Versicherungen gegenüber der Sowjetischen Militäradministration, auf Westberlin ausdehnten. Damit wurden jene Ereignisse ausgelöst, die über die sowjetische »Blockade« Westberlins und die alliierte »Luftbrücke« letztendlich in die deutsche Teilung im Mai 1949 einmündeten. »Was das bedeuten würde, wenn Berlin als Stadt, die inmitten der Ostzone liegt, zwei gültige Währungen hätte, ist nicht schwer zu erraten. Es sieht ganz so aus, als ob wir in den nächsten Wochen mit wichtigen politischen Entscheidungen zu rechnen haben.« (Eintrag am 25. Juni 1948)

Am 5. September 1948, kurz nach dem Weltfriedenstag bzw. Antikriegstag, dem 1. September, schreibt Benser seine Eindrücke von einem Großeinsatz für Neubauern in der Umgebung Dresdens nieder. So widerspiegelt Alltägliches wie Weltpolitisches die Rahmenbedingungen des Heranwachsens in der Zeit zwischen der Befreiung vom Faschismus und der »doppelten Staatsgründung« von 1949 aufschlussreich und spannend. Seine Anmerkungen dazu am 5. September 2018: »So viel freiwillige körperliche Arbeit für die Gesellschaft – wer leistet sie heute noch? Die Aufbau- und Pflegeeinsätze der Hausgemeinschaften gehörten ja mit zum ersten, was nach der ›Wende‹ abgeschafft wurde.«

Und so mischen sich aus beiden Zeitperspektiven Politisches und Privates und geben dem Leser einen Einblick in verschiedene Phasen eines langen Lebens. Entsprechend nachdenklich sinniert Benser in manchen Tageseintragungen über Vergangenes und Gegenwärtiges. Nie ist er besserwisserisch oder beschönigend, dafür stets abgewogen und selbstkritisch. Sein Platz in der sozialistischen Bewegung stand und steht für ihn nicht zur Debatte. Auch deshalb hat Günter Benser Lehrreiches aufgeschrieben, das die Lektüre lohnt.