Staatliche Umsatzgarantie

Es ist in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt, dass die Seeschiffahrt und die mit ihr verbundene maritime Wirtschaft in Deutschland zu den bestsubventionierten Branchen überhaupt gehören. Im Prinzip helfen staatliche Förderungen und Vergünstigungen – ohne nennenswerte Gegenleistung – den Unternehmen, dauerhaft ihre Umsätze und Erlöse zu sichern, auch in Krisenzeiten wie gegenwärtig. Das funktioniert allerdings nur vor dem Hintergrund einer intensiven Vernetzung untereinander (und einer engen Verflechtung mit der Politik) und wirft die Frage auf, wie dieses Netzwerk eigentlich entstanden ist und funktioniert. Der Wirtschaftshistoriker Harald Wixforth hat mit seiner exemplarischen Studie über den Fall Bremen einen wichtigen Beitrag zur Beantwortung dieser Frage geleistet.

Am Beginn dieser Besprechung muss allerdings Kritik stehen: Das Rezensionsexemplar ist aus drucktechnischen Gründen nur sehr schwer lesbar. Auf telefonische Nachfrage beim herausgebenden Staatsarchiv Bremen ist zu erfahren, dass die gesamte Auflage derartige Verarbeitungsmängel aufweist. Satz- und Druckqualität fordern beim Lesen allerhöchste Konzentration, denn die nur blassgraue, kleine Schrift mit Serifen und insbesondere die noch kleiner gesetzten, mitunter aber ausführlichen Fußnoten strapazieren auch das schärfste Auge.

Glücklicherweise entschädigt der Inhalt für diese Mühe. Für fünf ausgewählte Stichprobenjahre stellt Wixforth, Mitarbeiter am Deutschen Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven, in einer sogenannten Längsschnittanalyse die personellen Netzwerke »maritimer Entscheider« in Bremen vor. Ausgewählt hat er die Jahre 1908, 1928, 1938, 1958 und 1968 – das seien jeweils Jahre ohne große wirtschaftliche Störungen gewesen, so die Begründung. Nicht erfasst sind dabei all jene Unternehmen, die »keine Aktiengesellschaften und daher nicht publizitätspflichtig waren«. Das tue »dem Aussagewert der Untersuchung keinen Abbruch«, schreibt Wixforth, ohne dies freilich näher zu begründen. Schaut man heute – beispielsweise – in die Mitgliederliste des Verbands Deutscher Reeder (VDR), so fällt auf, dass nur ein Bruchteil publizitätspflichtig organisiert ist; ob das für die Stichprobenjahre auch galt, bleibt offen.

Für die ausgewählten Jahre liefert das Buch dann jedoch detaillierte Überblicke über personelle Verflechtungen und Beziehungen in der maritimen Wirtschaft in Bremen, wobei davon auszugehen ist, dass die Strukturen an der Weser sich von denen anderer Städte nicht nennenswert unterschieden haben. Welcher »Entscheider« hatte welche Funktionen in wie vielen Firmen und zusätzlich vielleicht auch politische Ämter? Welche Beziehungen gab es zwischen maritimen Unternehmen und finanzierenden Banken? Wie veränderten sich diese Strukturen im zeitlichen Umfeld eines Untersuchungszeitraums oder zwischen aufeinander folgenden Stichprobenjahren? Das stellt sich oft verwirrend und kompliziert dar, ist aber, wenn man sich auf das Material einlässt, äußerst aufschlussreich.

Schnell zeigen sich wirkmächtige Zusammenhänge. Beispielsweise wird klar, dass es schon frühzeitig zum Alltag der Branchenlenker gehörte, etwa nach Subventionen zu rufen oder in der Öffentlichkeit über Arbeitskämpfe und die daraus entstehenden Kostenbelastungen zu jammern. Angerissen wird auch, wie sich in den 1930er Jahren die Vernetzung mit den Mächtigen des Naziregimes entwickelte. Wixforth geht der Frage nach, was davon nach dem Krieg zunächst fortbestand und was sich erst langsam neu formierte. Allerdings betont er hier nachdrücklich weiteren Forschungsbedarf.

Das dürfte übrigens, obwohl der Autor dies nicht explizit anregt, auch für andere Themenbereiche gelten: So betrachtet er etwa in der Nachkriegszeit die Entwicklung beim Schiffbau – erst als Boombranche, dann als Krisenherd –, lässt dabei aber den subventionierten Know-how-Export als potentielle Krisenursache gänzlich unerwähnt. Oder er verweist auf die sich formierende sogenannte Sozialpartnerschaft als »Ausformung eines spezifischen Beziehungsgeflechts zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf der einen sowie mit politischen Entscheidungsträgern auf der anderen Seite« – ohne Blick auf die Rolle der gerade in Bremen jahrzehntelang dominanten Sozialdemokratie kann das eigentlich nicht verstanden werden.

Äußerst wertvoll ist allerdings der Anhang, der auf 40 Seiten die Vorstände und Aufsichtsräte der untersuchten Unternehmen aus Schiffahrt, maritimer Logistik, Schiffbau, Fischerei und Banken auflistet – ein für die Forschung nützliches Who’s who der diskreten Vertreter der maritimen Branche an der Weser.