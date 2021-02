imago/ZUMA Press/Montage jW

Imperium am Ende

Zu jW vom 4.2.: »Krieg der Mitschnitte«

Als Konsequenz aus dem Zweiten Weltkrieg war die Gründung der UNO, insbesondere aber das in diesem Zusammenhang erlassene Gewaltverbot, ein historisch durchaus bemerkenswertes Ereignis. Dieses zu respektieren fiel den USA von Beginn an nicht im Traum ein, und so wurde 1947 zum Zwecke der verdeckten Kriegführung die CIA gegründet und mit der Aufgabe betraut, den Interessen der USA zuwiderlaufende Entwicklungen gewaltsam zu unterdrücken. Begleitet von abstrusen Propagandaerzählungen des immergleichen Schemas, waren letztlich Mord und Totschlag das bevorzugte Mittel der Wahl. In der 244jährigen Geschichte dieses Imperiums sind nur 16 Jahre ohne kriegerische Auseinandersetzungen verzeichnet. Die Entstehung eines eurasischen Wirtschaftsraums würde den absehbaren Niedergang des Imperiums USA stark beschleunigen, das erklärt die geradezu hysterischen Bemühungen, Russland zu verteufeln. Die CIA-Handpuppe Alexej Nawalny spielt dabei die ihm zugedachte Rolle zunehmend erbärmlicher, seine Drehbuchschreiber bemühen sich offenbar gar nicht mehr um Glaubwürdigkeit. »Putins Palast« wird dann schon mal im Schwarzwälder Filmstudio möbliert. Bedauerlicherweise gibt es zahlreiche Einfaltspinsel, die dieser Inszenierung Glauben schenken und das für weitsichtig halten, vorneweg die »Abhören-unter-Freunden geht-gar-nicht«-Kanzlerin und ihr lächerlicher Außenminister.

Klaus Röther, Halle

Unerträgliche Seifenoper

Zu jW vom 1.2.: »Massenweise Festnahmen«

Wie lange soll der Medienkonsument noch mit dieser »Nawalny-Daily-Soap« genervt werden? (…) Welche Visionen hat eigentlich dieses Ziehkind westlicher Protektion für das größte Land der Welt? Offensichtlich keine. Außer seiner Endlosbotschaft »Putin muss weg«, seinem Betteln um Sanktionen und seinen Demonstrationsaufrufen hat man vom Videoblogger noch nichts Konstruktives gehört. (…) Nur primitive Hetze, aus der er offensichtlich seine gerade mal zwei Prozent Zustimmung bei der russischen Gesamtbevölkerung bezieht. (…) Der Westen kann noch so sehr die Werbetrommel für seinen Liebling rühren, seine Wunschträume haben keine Basis. Nawalny, der in Russland nur bei Teilen der politisch meist wenig interessierten Social-Media-Generation ankommt, fehlt grundsätzlich alles, was ihn auch nur im Entferntesten als Putin-Nachfolger qualifizieren würde. Deutschland täte gut daran, angesichts der sich gegenwärtig verschärfenden wirtschaftlichen und geopolitischen Probleme zur Entspannungspolitik zurückzukehren und die Beziehungen zu einem zuverlässigen europäischen Handelspartner zu verbessern, statt sich ohne den geringsten eigenen Nutzen von Scharfmachern und Politclowns vor den Karren spannen zu lassen.

Gert Alisch, Chemnitz

Ekelhafter Reaktionär

Zu jW vom 4.2.: »Der Fensterredner«

Der in dem Artikel vertretenen Auffassung, Alexej Nawalny habe eine »klassische politische Verteidigungsrede im Stil von Revolutionären« (…) gehalten, setze ich die Lektüre von »Freisprüche – Revolutionäre vor Gericht« (Frankfurt am Main 1973) entgegen. Der Titel des Buches ist eine Anspielung auf Fidel Castros Verteidigungsrede vor dem Standgericht zu Santiago de Cuba: »Verurteilen Sie mich, meine Herren; darauf kommt es nicht an. Die Geschichte wird mich freisprechen.« (…) Dagegen liegen die Ausführungen des Reaktionärs Nawalny unter jedem Niveau. So sagte er: »Wir haben bewiesen und gezeigt, dass es Putin war, der mit Hilfe des FSB dieses Attentat verübt hat. (…) Das ist es, was diesen kleinen diebischen Mann in diesem Bunker verrückt macht. Die Tatsache, dass alles der Öffentlichkeit zugänglich ist.« Und an anderer Stelle seiner Rede: »Sein größter Groll gegen mich ist jetzt, dass er als Giftmischer in die Geschichte eingehen wird. Es gab Alexander den Befreier oder Jaroslaw den Weisen, aber jetzt werden wir Wladimir den Giftmischer der Unterhose haben.« Einfach nur ekelhaft.

Joachim Schulz-Bitsch, Trendelburg

Freedom and Democrazy

Zu jW vom 4.2.: »Vergiftete Solidarität«

Was ist das für ein Vorstand der Partei Die Linke, wenn der Satz von Ulla Jelpke, »dass nicht allen Vorstandsmitgliedern die Hintergründe (des infamen Beschlusses für einen Dialog mit den US-finanzierten ›Systemgegnern‹) bewusst waren«, auch nur annähernd zutrifft? Ich bin ein aktiver Spender für die Arbeitsgemeinschaft »Cuba Sí«! Das ist eine AG »beim Parteivorstand«. Muss ich jetzt befürchten, dass nach der aktuellen Äquidistanzlehre einiger Linke-Führer zumindest ein Teil meiner Spende bei den »kritischen Künstlern« landet und für die »Freedom and Democrazy«-Versuche der US-Administrationen Donald Trump, Joseph Biden und nachfolgende draufgeht? Da wünsche ich aber umgehend öffentliche Klarstellung!

Peter Tiedke, Golzow

Unsäglicher Beschluss

Zu jW vom 4.2.: »Vergiftete Solidarität«

Dank an Ulla Jelpke für ihren Kommentar zu dem unsäglichen Vorstandsbeschluss der Partei Die Linke. »Die Menschenrechte sind universell, sie gelten für jede und jeden – überall!« – Wie kurzsichtig und opportun ist diese Aussage! Wie kann man vergessen, dass Kuba seit mehr als 60 Jahren unter dem US-Embargo zu leiden hat, dass Kuba die Stürme des Rollbacks gegen den Sozialismus bewältigt? Ich denke, dass das kubanische Volk aufgrund dieser Erfahrungen sehr sensibel ist für »gutgemeinte Ratschläge« von außen und »Gesprächsangebote von Fortschrittskräften«. Natürlich gelten Menschenrechte universell. Da gäbe es viel zu tun, nicht nur für Die Linke. Fangen wir gleich vor unserer Haustür an: Bildungsnotstand, Gesundheitsnotstand, Obdachlosigkeit, Neofaschismus usw. Auch weltweit bliebe für Die Linke ein großes Betätigungsfeld: Beseitigung von Ausbeutung, Beenden der NATO-Aggressionen … Vielleicht sollte der Parteivorstand zur Abwechselung mal wieder sein Parteiprogramm lesen. Und: Die Friedensfrage gehört nach ganz vorn ins Programm! Hände weg von Kuba! Venceremos!

Christine Melcher, per E-Mail