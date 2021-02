Offener Brief des Bundessprecherrates der KPF an die Mitglieder von Cuba Sí

Der Beschluss des Parteivorstandes von Die Linke zu Kuba vom 23.1.2021 sorgt weiterhin für Kritik innerhalb der Partei. Der Bundessprecherrat der Kommunistischen Plattform (KPF) in der Linkspartei versandte am Wochenende einen offenen Brief an die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Cuba Sí, die sich zuvor ebenfalls kritisch zu besagtem Beschluss geäußert hatte (siehe jW vom Wochenende):

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, mit Erleichterung und Dankbarkeit haben wir Eure Erklärung »Die Solidarität mit Kuba ist unteilbar!« vom 4. Februar 2021 zur Kenntnis genommen.

Nur wer sich nie mit der Geschichte des lateinamerikanischen Kontinents befasst hat, kann glauben, dass von den USA unterstützte Gruppierungen etwas anderes anstreben als einen sogenannten Regime-Change. Demokratisierung ist hierfür eine verharmlosende Bezeichnung. Diese zielt wohl kaum auf Defizite der Entwicklung sozialistischer Demokratie in Kuba.

Wenn vom Imperium ausgehaltene Kräfte Demokratisierung fordern, dann ist das so, als würden Kriminelle von ihren potentiellen Opfern verlangen, ihre Freiheitsrechte gefälligst nicht einzuschränken. Und dort, wo diese Kräfte an der Macht sind, verschwinden die Opfer in den Folterkellern oder ganz. Eine Übertreibung? Wer das denkt, soll sich mit der Geschichte und mancherorts auch der Gegenwart von Guatemala, Chile, Brasilien, Argentinien, der Dominikanischen Republik, Kolumbien und anderen Ländern des US-amerikanischen »Hinterhofs« befassen.

Für die Länder, die nicht länger bereit sind, Vasallen des Imperiums zu sein und die von diesem bedroht und durch Sanktionen geknebelt werden, ist es nicht leicht. Und nicht alles, was sie tun, tun sie gerne. Wer sich aber hierzulande hinstellt und meint, denen Ratschläge erteilen zu müssen, die in ihrem Blut ersticken würden, siegten die vom Imperium ausgehaltenen Kräfte, denen möchten wir sagen: »Auf fremdem Arsch ist gut durchs Feuer reiten«! Venceremos.

Erklärung von Luisa Albera, Such- und Rettungskoordinatorin der Seenotrettungsorganisation SOS Méditerranée an Bord der »Ocean Viking« vom Sonntag:

In dieser Woche versuchten so viele Menschen aus Libyen über das zentrale Mittelmeer zu fliehen wie seit Monaten nicht mehr, da die Wetterbedingungen für die Flucht günstig waren. Das Team auf der Ocean Viking hat das Leben von 424 Menschen in Seenot gerettet, nicht nur, weil es unsere Pflicht als Seeleute ist, sondern auch, weil wir weiterhin an das Recht auf Leben für jeden glauben. Es ist nun die Pflicht der europäischen Staaten zusammenzuarbeiten, um einen sicheren Ort zuzuweisen, an dem die Überlebenden unverzüglich an Land gehen können.

Wir kümmern uns derzeit um 422 Gerettete, die sich noch auf dem Schiff befinden. Einige befinden sich einer prekären gesundheitlichen Verfassung und stehen unter ständiger Beobachtung in unserer Bordklinik. (…).

Die sich verschlechternden Wetterbedingungen (…) verschlimmern unsere Lage zusätzlich. Wir können nicht für alle Geretteten einen Platz in den Schutzcontainern an Deck zur Verfügung stellen. Ich werde versuchen, so gut es geht, einen geschützten Platz für die Ocean Viking zu finden (…). Die 422 Geretteten, die sich derzeit auf unserem Schiff befinden(….) haben die gleichen Rechte wie jeder andere, der auf See gerettet wurde. Sie müssen dringend an einem sicheren Ort von Bord gehen.