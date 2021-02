imago images/Arnulf Hettrich Bus auf der »A8« am Flughafen Stuttgart (2.6.2019)

Seit gut zwei Jahren gibt es das Projekt Solibus e. V. Wie kam es dazu und was unterscheidet Ihr Projekt von einem Busunternehmen?

Einige von uns haben eine über drei Jahrzehnte gelebte, linke Geschichte, die uns darin bestärkte, dass wir einen eigenen Bus von der und für die Bewegung benötigen. Dabei gab es immer wieder Aktivisten, die in Busbetrieben gearbeitet haben und diese als einen Teil linker Infrastruktur nutzten. Als 2001 ein solidarisches Busunternehmen außer Betrieb ging, wurde es schwieriger, zu alten Konditionen Busse für linke Projekte zu organisieren. Schon 2007 hatten sich zwei Berliner Aktivisten intensiv mit der Solibus-Projektidee auseinandergesetzt. 2018 griffen wir sie in erweiterter Runde wieder auf, diesmal mit günstigeren Ausgangsbedingungen. Seit dem 22. Januar 2019 gibt es nun unseren gemeinnützigen Verein. Die Verfügbarkeit eines eigenen Reisebusses eröffnet uns auch die Möglichkeit, spontan auf politische Situationen zu reagieren. Der Solibus ist ein Riesenschritt für Selbstorganisierung, die auf solidarischer Basis aufbaut und auch nur so gelingen kann.

Welche konkreten Proteste oder Aktionen haben Sie zuletzt befördern können?

Unsere Touren decken einen großen Querschnitt der Aktivitäten einer emanzipatorischen Linken ab. Unter anderem hatten wir Fahrten zu Klimagerechtigkeitsprotesten, Protesten gegen herrschende Flüchtlingspolitik, gegen die Rüstungsindustrie, oder antifaschistischen Aktionen. Der letzte längere Einsatz war im Dannenröder Forst bei den Waldbesetzungen gegen die A 49.

Lohnt sich der ganze Aufwand überhaupt?

Lohnen, das hört sich so nach kapitalistischer Logik an. Vieles, wo sich emanzipatorische Linke mit ihren Projekten und anderem Engagement bewegen, würde einer kapitalistischen Verwertungs- und Geschwindigkeitslogik nicht standhalten – nur ist das vielleicht ja schon ein Statement dazu, wo wir hinwollen. Durch das, was der Solibus im Einsatz nicht nur durch Fahrten bisher »geleistet« hat, hat er die Menschen auch emotional erreicht und es wurde zunehmend verstanden, dass wir kein Dienstleistungsprojekt sind. Das Projekt ist aus einer Haltung heraus entstanden, mit der wir uns in politische Diskussionen einmischen und Teil von Strukturen sind. Für keinen von uns ist der Solibus ein Lohnarbeitsplatz. In diesem Sinne lohnt sich das Projekt.

Was, wenn wer nicht aus dem Großraum Berlin kommt? Kann man dann trotzdem auf den Solibus zurückgreifen?

Wir würden jetzt nicht nach Frankfurt am Main fahren, um einen kurzen Shuttle von 50 Kilometer hin und zurück zu einer Aktion oder anderes zu machen. Das wäre ökologisch gesehen schon nicht glaubwürdig. Einen Großteil von Aktionen haben wir nicht in Berlin oder Umland unterstützt, sondern waren zum Beispiel beim europaweiten Flüchtlingstreffen in der Nähe von Nantes in Frankreich, dem Camp in Büchel, dem in der Altmark gegen das Gefechtsübungszentrum, den »Ende Gelände«-Aktionstagen im September oder zur Unterstützung von polnischen Klimagerechtigkeitsaktivisten in der Nähe von Poznan.

Was hat sich der Verein für 2021 vorgenommen?

Es wird wohl wieder ein Camp gegen die Atombewaffnung am Fliegerhorst Büchel geben. Danach wahrscheinlich eine Tour durch Deutschland mit »Women in Exil and Friends«. Wir konnten mit gewissen technischen Auflagen seit Anfang Juli rund um die Uhr wieder in die Aktionen fahren. Durch Corona gab es letztes Jahr rund 40 Absagen. Dieses Jahr wird versucht, vieles nachzuholen.

2020 hat trotz Pandemie gezeigt, dass wir eigentlich einen zweiten selbstorganisierten Solibus brauchen, die Nachfrage ist sehr groß. Aber erst einmal werden wir noch die Schulden vom letzten Jahr abtragen und den ­Solibus weiter multifunktional ausrüsten. Wir möchten einen Kofferanhänger für bis zu 50 Fahrräder. Bisher haben wir einen Rollstuhllift, eine mobile Akkusoundanlage, WLAN und einen 230-Volt-Wandler an Bord.