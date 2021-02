Tunesien: Proteste gegen Polizeigewalt

Tunis. In der tunesischen Hauptstadt Tunis haben sich erneut Tausende zu Protesten gegen Polizeigewalt und Festnahmen von Demonstrierenden versammelt. Einige riefen dabei am Sonnabend Slogans wie »Keine Angst, kein Terror, die Straße gehört dem Volk« und sprachen einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur TAP zufolge von »willkürlichen Festnahmen« bei Kundgebungen in den vergangenen Monaten. Dabei waren dem Innenministerium zufolge rund 1.000 Menschen verhaftet worden. Der Protest im Zentrum von Tunis am Sonnabend galt auch dem Gedenken an den linken Oppositionspolitiker Chokri Belaïd. Er war am 6. Februar 2013 vor seinem Haus durch mehrere Schüsse getötet worden.(dpa/jW)