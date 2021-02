Dieselaffäre: Behörde läßt Daimler scheitern

Stuttgart. Der Autobauer Daimler hat mit seinen Widersprüchen gegen die Diesel-Rückrufe des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) keinen Erfolg. Die Behörde habe nahezu alle von Daimler eingelegten Widersprüche gegen die Bescheide zurückgewiesen, bestätigte das übergeordnete Bundesverkehrsministerium auf dpa-Anfrage am Sonntag. Bei einem fehle noch die Begründung des Herstellers, so dass er noch nicht abschließend habe bearbeitet werden können, hieß es. Zuvor hatten der Spiegel und der Bayerische Rundfunk berichtet. Nach Auffassung der Behörden hat Daimler in Hunderttausenden Dieselfahrzeugen der Marke Mercedes-Benz eine unzulässige Abgastechnik verwendet. Von den Rückrufen sind EU-weit etwa 1,4 Millionen produzierte Fahrzeuge betroffen, davon etwa 600.000 in Deutschland. (dpa/jW)