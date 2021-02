Kritik an Mehrarbeit für Werkvertragsarbeiter

Hannover. Die jüngste Entscheidung der niedersächsischen Landesregierung, dem Kreuzfahrtschiffbauer Meyer-Werft trotz geplanter Stellenstreichungen Mehrarbeit für Werkvertragsarbeiter zu genehmigen, stößt auf Kritik. »Aus meiner Sicht ist es unvereinbar, auf der einen Seite die Stammbelegschaft in Kurzarbeit zu schicken und auf der anderen Seite externe Beschäftigte länger arbeiten zu lassen«, sagte die Grünen-Landessprecherin für Häfen und Schiffahrt, Meta Janssen-Kucz, am Sonntag laut dpa. Am Meyer-Standort Papenburg sind etwa 4.500 Personen beschäftigt, bis zu 1.800 Jobs stehen auf der Kippe. (dpa/jW)