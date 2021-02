Großeinsatz gegen Corona-Autokorso

Mannheim. Bei einer nicht angemeldeten Demonstration gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie haben sich am Samstag nach Polizeiangaben rund 1.200 Menschen in etwa 600 Fahrzeugen auf einem Parkplatz in Mannheim eingefunden. Sie wollten einen Autokorso bilden, wie die Polizei mitteilte. Die Demonstration sei nach einer Verfügung der Versammlungsbehörde aufgelöst worden; die Teilnehmer seien dem zögerlich nachgekommen. In der Folge habe es einzelne kleinere Autokorsos in der Stadt gegeben, die aber ebenfalls unterbunden wurden. Die Polizei sprach Platzverweise aus. Für die Polizei sei es ein Großeinsatz gewesen, hieß es weiter. (dpa/jW)