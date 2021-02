Straßenkünstler gegen Polizeigewalt

Eduardo Fortes/Aton Chile via AP/dpa Festnahme eines Straßenkünstlers in Panguipulli während der Proteste am Samstag

Nach tödlichen Schüssen eines Polizisten auf einen Straßenkünstler ist es im Süden von Chile zu Ausschreitungen gekommen. Ein Beamter hatte am Freitag (Ortszeit) auf einer Kreuzung im Zentrum der Stadt Panguipulli einen Jongleur erschossen, der sich einer Kontrolle widersetzt haben soll. Im Anschluss seien zehn öffentliche Gebäude beschädigt worden, wie die Zeitung La Tercera am Sonnabend berichtete. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Die Proteste wurden am Sonnabend (Foto) fortgesetzt.(dpa/jW)