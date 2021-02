Rüstungsausgaben steigen weiter

Fabrizio Bensch/Reuters Soldaten des Panzergrenadierbataillons 371 posieren mit ihrer Ausrüstung (Marienberg, 10.3.2015)

Die Bundesrepublik hat der NATO einmal mehr Rüstungs- und Militärausgaben in Rekordhöhe gemeldet. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa meldete die Bundesregierung für das laufende Jahr einen Betrag von 53,03 Milliarden Euro an das NATO-Hauptquartier in Brüssel. Das entspricht einer Steigerung um 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für 2020 waren die Ausgaben zuletzt auf rund 51,39 Milliarden Euro beziffert worden.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte zuletzt deutlich gemacht, dass er auch vom neuen US-Präsidenten Joseph Biden Druck beim Thema »faire Lastenteilung« erwarte. »Alle US-Präsidenten haben sich in den vergangenen Jahrzehnten für mehr Verteidigungsausgaben der europäischen NATO-Partner eingesetzt«, sagte er zum Jahreswechsel in einem Interview.

Unter Bidens Vorgänger Donald Trump war der Druck zuletzt stark gewachsen. Bei einem Gipfel in Brüssel hatte Trump 2018 sogar einen Austritt der USA aus dem Bündnis nicht ausgeschlossen, sollten nicht alle Bündnispartner sofort zwei Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes für »Verteidigung« ausgeben. Die zwei Prozent sind eine Zielgröße, die nach einer Selbstverpflichtung alle Mitglieder des Kriegsbündnisses anstreben wollen.

Die deutschen Militärausgaben im Jahr 2020 entsprachen den letzten öffentlichen NATO-Kalkulationen zufolge einem Anteil am Bruttoinlandsprodukt von 1,57 Prozent (nach 1,36 Prozent 2019). Vor dem Wirtschaftseinbruch infolge der Coronapandemie war erwartet worden, dass die deutschen Ausgaben zu einer Quote von etwa 1,42 Prozent führen. Über den für 2021 geschätzten Anteil liegen keine vergleichbaren Angaben vor.

»Grundsätzlich veranschaulicht die aktuelle wirtschaftliche Situation die Problematik der von der NATO gewählten Formel für die Bewertung der Verteidigungsanstrengungen der Alliierten«, sagte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums gegenüber dpa. Aus Sicht der Bundesregierung seien die aus dem BIP abgeleiteten Quoten als hauptmaßgeblicher Bewertungsmaßstab eher ungeeignet. Maßgeblich müsse eigentlich stets der echte Substanzgewinn für die Streitkräfte sei. (dpa/jW)