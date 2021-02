Nie wieder Atomwaffen!

Der Atomwaffenverbotsvertrag wurde im Jahr 2017 von den Vereinten Nationen verabschiedet, seit dem 22. Januar ist er in Kraft. Laut UN-Generalsekretär António Guterres stellt er eine »bedeutende Verpflichtung hin zu einer kompletten Elimination von Nuklearwaffen« dar. Peter Meurer, Präsident des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, hält ihn »für einen Sieg der Menschheit«. Der Vertrag verpflichtet die Staaten, »nie, unter keinen Umständen, Atomwaffen zu entwickeln, herzustellen, anzuschaffen, zu besitzen oder zu lagern«.

Ohne Deutschland

Der Vertrag wurde von 50 Staaten ratifiziert. Die Atommächte waren nicht dabei. Auch Deutschland hat den Vertrag bisher nicht unterschrieben. Gemeinsam mit den anderen NATO-Mitgliedern hielt man sich bei der Verabschiedung fern. Und Angela Merkel weigert sich beharrlich, den bereits 2010 gefassten Bundestagsbeschluss über den Abzug der US-Atombomben, die in Büchel in der Eifel lagern, umzusetzen. Die Friedensbewegung fordert: »Büchel ist überall! Atomwaffenfrei. Jetzt«.

Auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion Die Linke reagierte die Bundesregierung lapidar. Aus ihrer Sicht könne der Atomwaffenverbotsvertrag »zu einer Fragmentierung und realen Schwächung internationaler Abrüstungsbemühungen im nuklearen Bereich führen«. Doch selbst die wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages widersprechen und kommen zu einem anderen Ergebnis. Der Atomwaffenverbotsvertrag enthalte »konkrete Abrüstungsverpflichtungen« und habe »die Strategie der nuklearen Abschreckung delegitimiert«. Darauf weist die Linken-Abgeordnete Sevim Dagdelen hin.

Christoph von Lieven, Sprecher für Abrüstung und Frieden von Greenpeace Deutschland, erklärte gegenüber Pressenza: »Dass Greenpeace und andere seit 50 Jahren um ein Verbot von Atomwaffen kämpfen müssen, zeigt, wie diese Bundesregierung an Lagerdenken und Vernichtungsdrohung festhält und sich zunehmend international isoliert, anstatt echte Sicherheit durch den in den Vereinten Nationen beschlossen Atomwaffenverbotsvertrag zu gewährleisten.«

Trotz weltweiter Widerstände der waffenstarrenden Mächte des alten und neuen Ost-West-Konflikts gelang der Durchbruch durch »jahrzehntelange Überzeugungsarbeit internationaler Friedenskräfte und -bewegungen«, so das Kölner Friedensforum. »Mehr als 75 Jahre nach dem Abwurf der ersten Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki werden damit Kernwaffen völkerrechtlich geächtet: Entwicklung, Produktion, Test, Erwerb, Lagerung, Transport, Stationierung, Einsatz von Kernwaffen sowie die Drohung damit werden verboten.« Heike Hänsel, stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion, fordert Taten: »Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Maas könnten einen historischen Beitrag leisten, damit die Gefahr eines atomaren Krieges in Europa endlich der Vergangenheit angehört.«

Bei einer Veranstaltung des Kölner Friedensforums Ende Januar warnte der Informatikprofessor Karl Hans Bläsius bei einem Gespräch mit dem Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Rolf Mützenich zudem davor, dass die Gefahr eines »Atomkrieges aus Versehen« nach wie vor groß sei, und verweist auf Erfahrungen.

Der Beinahe-Atomkrieg

Am 26. September 1983 hatte der leitende Offizier in der Kommandozentrale der sowjetischen Flugüberwachung einen Angriff der USA mit nuklearen Interkontinentalraketen auf die UdSSR korrekt als Fehlalarm eingestuft. Offizier Stanislaw Jewgrafowitsch Petrow hatte so damals einen Atomkrieg gerade noch verhindert. Seit 1979 gab es sechs dieser gefährlichen Vorfälle. Mützenich glaubt nicht, dass die auf dem Bundeswehr-Flugplatz Büchel stationierten US-Atombomben zur Sicherheit Deutschlands beitragen. Er hält das Eskalationsrisiko für unüberschaubar, weil auch die USA Atomwaffen nicht als Abschreckung, sondern als Mittel der Kriegführung sähen. Und Deutschland? Wir sehen uns verniedlichend als »nukleare Teilhaber«.

Köln gehört – wie viele andere Städte in der Welt – seit 1986 zum internationalen Netzwerk der »Mayors for Peace« (Bürgermeister und Bürgermeisterinnen für den Frieden). Jedes Jahr um den 8. Juli wird die Flagge des Netzwerks vor dem Rathaus gehisst, um die Unterstützung gegen die weitere atomare Bewaffnung immer wieder deutlich zu machen. Am 8. Juli 1996 hatte der Internationale Gerichtshof in einem Rechtsgutachten im Auftrag der Vereinten Nationen verkürzt festgestellt, dass die Androhung und der Einsatz von Atomwaffen grundsätzlich völkerrechtswidrig sind.

Unsere Fotoauswahl gibt einen Eindruck vom Widerstand gegen Krieg und Aufrüstung seit den 1950er Jahren.