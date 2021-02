Armes Reich

Ws-KuLa, CC BY-SA 3.0/creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bilderrevolution0057.jpg Finis Germaniae. »Die Friedensgöttin tröstet Germania« – Allegorie auf den Frieden von Lunéville, Friedrich Georg Weitsch, 1801

»Deutschland ist kein Staat mehr.« Der nüchterne Satz steht am Anfang einer kritischen Bestandsaufnahme zur politischen Verfassung des Alten Reichs, die der junge Hegel 1801/1802 niederschrieb. Das Heilige Römische Reich, längstens schon moribund, taumelte unübersehbar seinem Untergang entgegen, und kaum jemand, der noch einen Pfifferling für seine Rettung geben wollte. Die tödlichen Schläge, die diesen seltsamen, schon damals wie aus der Zeit gefallenen, völlig zersplitterten Verbund aus Fürstentümern, Fürstbistümern, Herzogtümern, Grafschaften und reichsstädtischen Territorien ereilten, kamen von westlich des Rheins. Das revolutionäre Frankreich schickte sich an, die gesellschaftlichen Neuerungen über seine Grenzen zu tragen. Hegel reagierte mit seiner Schrift »Über die Reichsverfassung« auf die von der Wucht der französischen Revolutionsarmee beigebrachten Erschütterungen. Sein Räsonnement stand unter dem Eindruck des »Friedens von Lunéville« vom 9. Februar 1801. Die damit einhergehende territoriale Umgestaltung auf der rechten Rheinseite brachte eine Änderung der Struktur des Reichs, die sein offizielles Ende fünf Jahre später im Grunde vorwegnahm.

Divergierende Interessen

Die Epochenwende, die von Frankreich ausging, hatte das Alte Reich, vom österreichisch-preußischen Dualismus ohnehin in Mitleidenschaft gezogen, allerdings schon einige Jahre zuvor erfasst. An den französischen Ereignissen, die 1789 ihren Anfang genommen hatten, interessierte die mächtigsten deutschen Reichsstände – Brandenburg-Preußen und Österreich – allerdings zunächst nur der außenpolitische Aspekt, dass die entmachtete Bourbonenmonarchie als bisher gewichtige Kontinentalmacht plötzlich ausgefallen und die entstandene Lücke zum eigenen Nutzen auszufüllen war. Das prinzipiell Neue erkannten sie nicht, und ein Krieg gegen Frankreich, gewissermaßen aus hochadeliger Standessolidarität gegen die skandalösen bürgerliche Umtriebe, stand anfangs nicht auf dem Zettel der Kabinette in Berlin und Wien. Die Kriegsbereitschaft ging vor allem von den Fürstbistümern Trier und Mainz aus, die zum Sammelbecken des in Scharen desertierten feudalen Offizierskorps geworden waren, das dort die bewaffnete Konterrevolution vorbereitete. Die alarmierte französische Öffentlichkeit forderte die Auflösung der reaktionären Emigrantentruppen und stellte ein Ultimatum. Österreich und Preußen gingen daraufhin im März 1792 ein prekäres Zweckbündnis ein und ließen einen Offensivplan für eine militärische Kampagne im Sommer ausarbeiten. Frankreich kam einer Kriegserklärung zuvor, indem es seinerseits am 20. April Franz II. in seiner Eigenschaft als König von Böhmen und Ungarn und nicht als Kaiser des Reichs den Krieg erklärte. In Paris wollte man einen Reichskrieg gegen Frankreich vermeiden. Doch Preußen sprang dem Habsburger zur Seite.

Der Krieg, der da begann, währte – mit kurzen Unterbrechungen – 23 Jahre und pflügte Europa bis auf den Grund um. Die Dynamik der Umwälzungen in Frankreich zeigte bald die Überlegenheit eines revolutionären Heeres. Am 20. September schlugen die Franzosen die Interventionstruppen in einem Artillerieduell bei Valmy, am Tag danach erklärte der Konvent die Monarchie für abgeschafft. Einen Monat später kapitulierte die fürstbischöfliche Festung Mainz vor den Truppen des Bürgergenerals Custine.

Die von Interessendivergenzen brüchige Kriegskoalition hatte der französischen »Levée en masse« letztlich nichts entgegenzusetzen. Preußen, mehr an Annexionen polnischen Territoriums als an Belangen des Reichs interessiert, scherte als erster Staat aus und schloss im April 1795 im neutralen Basel eine Vereinbarung mit Frankreich, derzufolge Preußen gegen Entschädigung im Rechtsrheinischen die Abtretung seiner linksrheinischen Besitzungen zusagte und Frankreich einer Demarkationslinie zustimmte, die von Ostfriesland bis zum Main verlief und die dahinter gelegenen norddeutschen Territorien zu einer von Preußen verbürgten Neutralität verpflichtete. Damit war das Reich de facto gespalten, die südliche Hälfte führte unter österreichischem Druck weiter Krieg. Erst zwei Jahre später war auch die Wiener Hofburg infolge des Sieges des Generals Napoléon Bonaparte in Oberitalien zum Frieden gezwungen. Im Vertrag von Campo Formio gab Habsburg seine linksrheinischen Gebiete, insbesondere die österreichischen Niederlande, preis und bedang sich im Gegenzug Entschädigungen, unter anderem die Annexion des Erzbistums Salzburg, aus. Wien wie Berlin demonstrierten mit den jeweiligen Separatfrieden, dass ihnen entgegen offiziellen Verlautbarungen die territoriale und verfassungsmäßige Integrität des Reiches gleichgültig geworden war, solange aus deren Verletzung eine Vergrößerung des jeweiligen Besitzes heraussprang.

Das Ende des Reichs

Unterdessen hatten sich in Frankreich die Vorzeichen geändert. Nach dem Sturz der Jakobinerdiktatur am 9. Thermidor (27. Juli 1794) herrschte die Großbourgeoisie. Die »Republik der Eigentümer« verfolgte gegenüber Deutschland das Ziel, den Rhein als Ostgrenze Frankreichs zu setzen und sich den dominierenden Einfluss im Reich zu sichern. Wiewohl die Thermidorianer den »Rücklauf der Revolution« repräsentierten, bedeutete ihre Politik eine fortgesetzte Schwächung der Feudalstaaten. Die besetzten linksrheinischen Gebiete gliederte die Französische Republik zielstrebig in ihren Herrschaftsverband ein, räumte gründlich mit den ständischen Privilegien auf, beseitigte die feudalen Agrarverhältnisse und führte bürgerliche Rechtsformen ein. Rechts des Rheins zielte die Republik auf eine Stärkung der mittleren Reichsstände – das »Dritte Deutschland« – als Gegengewicht gegenüber Österreich und Preußen.

Nach erneutem Waffengang (Zweiter Koalitionskrieg), den Frankreich wieder für sich entschied, musste Franz II. im Frieden von Lunéville 1801 auch als deutscher Kaiser nun völkerrechtlich verbindlich anerkennen, was er als König von Böhmen und Ungarn schon in Campo Formio eingeräumt hatte. Das Reich trat das linke Rheinufer ab, die betroffenen Fürsten erhielten Entschädigungen durch rechtsrheinische Gebiete. Die Ausarbeitung dieser Umverteilungen nahm eine vom Reichstag eingesetzte außerordentliche Reichsdeputation vor. Im Ergebnis stand eine grundlegende Umgestaltung der gesamten territorialen Besitzverhältnisse. Die geistlichen Fürstentümer wurden gänzlich aufgelöst und ihre Territorien als Dispositionsmasse an die großen und mittleren Reichsstände verteilt. Die frankreichfreundlichen Fürstentümer, vor allem Bayern, Baden und Württemberg, vergrößerten ihren Besitz um das sechs- bis neunfache und stiegen so zu Mittelstaaten auf, die österreichischen oder preußischen Vormachtbestrebungen Widerstand leisten konnten. Die Deutschland-Politik Napoleons, als Erster Konsul zu dieser Zeit bereits die bestimmende Figur in Frankreich, war aufgegangen. Insgesamt verschwanden 112 Reichsstände von der Landkarte.

Der Reichsdeputationshauptschluss, dem Reichstag und Kaiser im Februar 1803 förmlich zustimmten, bedeutete, auch wenn es der Form nach noch stand, de facto das Ende des Alten Reichs. Auf die Nachricht, dass Franz II. am 6. August 1806 dann endlich die Kaiserkrone niederlegte, notierte Goethe: »Zwiespalt des Bedienten und Kutschers auf dem Bocke, welcher uns mehr in Leidenschaft versetzt als die Spaltung des römischen Reiches. Im Gefälle den Pferden etwas Heu gegeben.«