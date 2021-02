imago/ZUMA Press

Zweierlei Maß

Zu jW vom 2.2.: »Moskau verteidigt Maßnahmen«

Wer aufmerksam die Umstände der Rückkehr Alexander Nawalnys im Januar nach Russland verfolgt hat, wird nicht ganz unerwartet mitbekommen haben, dass zahlreiche gebuchte Passagiere des Fliegers Journalisten der westlichen Leitmedien waren. Ein »großer Bahnhof« für die zu erwartende und prompt erfolgende Festnahme der exponierten Oppositionsfigur war garantiert. Nach seiner Genesung von der lediglich behaupteten, aber bislang nicht juristisch gültig verifizierten Vergiftung durch den C-Waffen-Stoff »Nowitschok« hatte Nawalny im Schwarzwald in den »Black-Forest-Filmstudios« an einem üblen Machwerk über ein milliardenschweres Schloss auf der Krim mitgewirkt, das angeblich Präsident Wladimir Putin gehören soll. Eigentümer ist jedoch der Oligarch Arkadi Rotenberg. Zur Sache gehört, dass sich dieses Schloss in einem Zustand der Sanierung befindet. Die im angeblichen »Dokumentarfilm« wunderbar wirkenden Interieurs, Säle und Räumlichkeiten stellten einen für Fachleute leicht zu erkennenden Zusammenschnitt dar – eine Art »Sbornaja Soljanka« – von Aufnahmen aus verschiedensten Palästen und Prunkbauten in EU-Ländern, darunter Tschechien und die Niederlande. Zum Anstacheln von Korruptionsverdacht, Sozialneid, Hassgefühlen gegenüber der Obrigkeit eines von zahllosen Sanktionen geplagten Landes erzielte diese »Dokumentation« bei den uneingeweihten und politikunerfahrerenen jüngeren Nutzern der »sozialen« Netzwerke unverkennbare Wirkung. Nicht ohne Grund läuft Nawalny nunmehr Gefahr, auch noch wegen Verleumdung belangt zu werden. Erstmalig in der Geschichte nicht nur des Gerichtswesens, sondern auch der Diplomatie waren zu der öffentlichen Nawalny-Verhandlung des Moskauer Gerichts Vertreter von 17 westlichen Botschaften, darunter die Deutschlands, Großbritanniens, der USA, Polens, Schwedens, im Gerichtsaal anwesend, obwohl der Angeklagte kein Bürger dieser Staaten ist. Mit ihrer Präsenz sollte ohne Zweifel westlich-freiheitlicher Menschenrechtsdruck auf das Gericht ausgeübt werden. Bleibt die gerechtfertigte Frage: Wo waren oder sind diese Menschenrechtsdiplomaten eigentlich zu finden, wenn es bei ihnen zu Hause um die Freiheit solch wahrer Kämpfer für die Wahrheit wie Julian Assange oder anderer politisch Verfolgter geht?

Prof. Gregor Putensen, Greifswald

Schlecht recherchiert

Zu jW vom 4.2.: »Krieg der Mitschnitte«

(…) Hier ist nicht klar, was der Autor eigentlich will. Warum wird zum Beispiel die Tatsache verschwiegen, dass der Palast, bei dessen Bau so ziemlich alles falsch gelaufen ist, schon vor über zehn Jahren Schlagzeilen gemacht hat? (…)

Otto Steeler, per E-Mail

Offene Fragen

Zu jW vom 4.2.: »Krieg der Mitschnitte«

In diesem Artikel werden zwei Seiten auf eine Stufe gestellt. (…) Die deutsche Bundesregierung behauptet, in Russland sei ein Oppositioneller mit Nowitschok vergiftet worden, bleibt aber die Veröffentlichung der Laborergebnisse selbst bei Anfrage von Bundestagsabgeordneten als »Staatsgeheimnis« schuldig. (…) In einem Untersuchungsausschuss müsste geklärt werden, wer den Aufenthalt des Kremlkritikers Alexej Nawalny unter sicher sehr teurer monatelanger Bewachung im Schwarzwald finanziert hat, wo er ohne Arbeitserlaubnis in Deutschland im US-amerikanischen Auftrag ein Propagandavideo gegen Präsident Wladimir Putin produzierte (gesetzwidrige Einmischung in die Angelegenheiten anderer Staaten). Gelten für Nawalny Sondergesetze, in deren Genuss andere Flüchtlinge nicht kommen? Wenn es sich um Propaganda gegen Russland handelt, macht man da schon mal eine Ausnahme. Es handelt sich zu 100 Prozent bei der Inneneinrichtung um eine virtuelle Darstellung, eine Fälschung. Da nutzt es auch nichts, wenn Nawalny dies irgendwo im Film einmal versteckt zugibt wie beim Kleingedruckten bei manchem Schund, der den Leuten verkauft wird. Bei den Losungen der Demos in Moskau war lautstark zu hören, dass dies von den Jugendlichen als Realität betrachtet wurde. Die zornigen Losungen bezogen sich unter anderem auf konkrete Innenräume in der Darstellung dieses Hetzfilms (Zweck erfüllt). Es gibt keine Vergiftung mit Nowitschok, da die Beweise dafür nicht offengelegt wurden. Es gibt auch kein Schloss von Putin. Der Besitzer hat sich öffentlich dazu geäußert. Das sind die Fakten – kein »angeblich«. Die Flugverbotszone auf diesem Gelände existiert seit 1946, weil sich einen Kilometer entfernt eine militärische Einrichtung des Grenzschutzes befindet. Da war Putin noch gar nicht geboren. Weiß der Autor das nicht, wenn er hier einfach Nawalnys Propaganda wiedergibt?

Fred Buttkewitz, Ulan-Ude, Russland

Wo bleiben Sanktionen?

Zu jW vom 4.2.: »Ukraine verbietet drei Nachrichtensender«

So lasch und langsam reagiert Außenminister Heiko Maas (SPD) normalerweise nicht, jedenfalls nicht, wenn es zum Beispiel um die Meinungsfreiheit in Russland geht. Darf der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij noch nach Deutschland reisen? Sind seine deutschen Konten schon gesperrt? Warum nicht?

Heinrich Hopfmüller, per E-Mail

Oberlehrergehabe

Zu jW vom 4.2.: »Vergiftete Solidarität«

Die Autorin spricht von »Arroganz gegenüber der kubanischen Gesellschaft«, die dem Beschluss des Parteivorstandes von Die Linke zugrunde liege, sich für eine Fortsetzung des Dialogs mit »kritischen Künstlern« in Kuba einzusetzen. Da wird ein Schuh draus, wenn man sich vergegenwärtigt: Das Leitungsgremium einer Partei, (…) die bei den wirtschaftlich Abgehängten dieses Landes immer mehr an Zuspruch verliert, die es nicht auf die Reihe bekommt, eine von diesen breit akzeptierte Alternative anzubieten, hat die Frechheit, sich gegenüber einer Revolution, die sich gegen alle Widerstände behauptet und, wie die Autorin betont, breite Unterstützung im Volk genießt, als Oberlehrer aufzuspielen. (…)

Christian Bernhard, Lübeck