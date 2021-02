Der Wind des Schreckens

Foto: Matthias Reichelt © Ceija Stojka, Untitled, 1995, Acrylic on cardboard, 69,5 x 99 cm, Collection Antoine de Galbert, Paris Ceija Stojka, ohne Titel, Acryl auf Karton, 69,5 x 99 cm, Sammlung Antoine de Galbert, Paris. Blick des Kindes: Stacheldraht, Schädel und Hakenkreuze in Ceija Stojkas unbetiteltem Werk aus dem Jahr 1995

Ceija Stojka (1933–2013) war Autodidaktin. Unter den Nazis hat sie keine Schule besuchen dürfen, später blieb keine Zeit. Die Künstlerin, von der die Kunsthalle Malmö gerade 140 ihrer beeindruckenden Zeichnungen und Gemälde zeigt, hat sich auch die Kunst selbst beigebracht, und nicht aus Freude an Farben. Sie ging schon auf die 60 zu, als sie damit begann, ihre Zeit in den Konzentrationslagern in Wort und Bild aufzuarbeiten. Die Traumatisierung ist nicht der einzige Grund für diese Verspätung, denn Stojka gehört den im österreichischen Burgenland ansässigen Lovara-Roma an. Diese Menschen schwiegen aus Angst und Vorsicht.

Unter der Glocke des Schweigens blieb deshalb das Leid der Sinti und Roma, ihr Genozid, den sie selbst »Samudaripen« (Massentötung) nennen. Der in der deutschen Gesellschaft tief verankerte Antiziganismus und historische Unbildung verhinderten, dass von Samudaripen je die Rede war. Der Stadtplaner Jakob Schulze-Rohr, einer der Initiatoren des Holocaustmahnmals in Berlin, behauptete in einem Interview, anders als gegen die Juden seien die Nazis gegen Opfergruppen wie die Sinti und Roma erst spät vorgegangen (Taz, 16.7.1992).

Doch in vielen europäischen Ländern, etwa in Italien, aber auch in Österreich, in der Schweiz oder der Tschechoslowakei hat man, was das betrifft, auf die Nazis gar nicht gewartet. Bei einer Konferenz im österreichischen Oberwart wurde bereits im Januar 1933 darüber beraten, wie mit dieser verhassten Minderheit verfahren werden soll. Deportieren? Sterilisieren? Spätestens zu den Olympischen Spielen in Berlin wurden die Sinti und Roma in Lager zusammengetrieben, mit Heinrich Himmlers »Grunderlass betr. Bekämpfung des Zigeunerunwesens« vom Dezember 1938 setzten die Deportationen ein. Ende 1943 waren bereits 70 Prozent der Häftlinge im erst Anfang des Jahres eingerichteten »Zigeunerlagers« von Auschwitz tot. Einige, wie die damals zehnjährige Stojka, wurden zur Zwangsarbeit verschickt, der Rest bis 2. August 1944 ermordet.

Insgesamt fanden in den KZ zwischen einer halben und anderthalb Millionen Sinti und Roma den Tod, 90 Prozent der österreichischen Roma wurden so ausgelöscht. Restitutionszahlungen setzten spät (in Österreich ab 1961) ein und blieben kläglich, aus dem simplen Grund, dass, wie Gerhard Baumgartner schrieb, die Anträge auf Restitution von denselben Beamten bearbeitet wurden, die die Sinti und Roma zuvor in den Tod geschickt hatten.

Hätte sie nur an diese grauenhafte Geschichte erinnert, Stojka hätte schon viel getan. Aber in ihrem künstlerischen Werk geht sie weiter. Sie lässt Ängste, Träume und genaue Beschreibung ineinandergehen, sie gibt dem Imaginären eines Lebens im Verborgenen Raum. Ja, sie stellt auch das dar, was sie nur indirekt, in Geräuschen und Gerüchen wahrnahm, so die »Endauflösung« in der Gaskammer. Über die Visionen ist das Leid immer auf das verlorene Leben in der Familie bezogen. So sind ihre hellen Bilder, die von den Fahrten über Land und vom entbehrungsreichen, aber bunten Leben im Freien berichten, von ihren dunklen nicht zu trennen, die Verfolgung, Haft und Tod umkreisen. Stojka schafft einen souveränen Realismus, indem sie sich an Daten, Orte, Geschehnisse hält, aber, anders als etwa Otto Pankok, die Geschichte der Fahrenden von innen, nicht von außen schildert. Sie muss außer ihrer Furcht keinen andern Abstand überwinden als den zur Leinwand.

Ein Film von Karin Berger, »Unter den Brettern hellgrünes Gras« (2005), zeigt die Künstlerin, wie sie die Farbe mit der bloßen Hand aufnimmt, mischt und über die Leinwand streicht, die in diesem Moment zur Erweiterung ihres Körpers wird. In dem Film berichtet sie von der letzten Station ihres Leidenswegs. Von Auschwitz zur Zwangsarbeit nach Ravensbrück verschleppt, gelangte sie mit der Mutter und denjenigen Geschwistern, die die Strapazen überlebten, im Januar 1945 nach Bergen-Belsen.

Bergen-Belsen war zu dieser Zeit ein Sterbelager, weil es der SS bereits an Mitteln fehlte, die Häftlinge zu ermorden; man ließ sie verhungern. Stojka überlebte dank eines Baumes, von dessen Harz sie sich ernährte, daher die Astgabel neben der Signatur auf ihren Bildern. Als sie es befreiten, sollten die Briten auf dem Gelände des Lagers 35.000 unbestattete Leichen vorfinden. Für die Kinder aber wurden die Toten zu Gefährten, sie schützten sie und wärmten sie mitunter, manche trugen noch etwas Nützliches am Leibe, einige sahen schrecklich, andere kurios aus. Stojka sollte sie nie vergessen. In einem Traum steigen die Toten in die Luft auf: »Ein Massengrab um das andere erhob sich«, gemeinsam formieren sie sich zu einem »Menschengräbervogel. Es war mein Traum und die Träume, die lassen mich, uns Opfer, nicht los.«

In ihrer wegweisenden Monographie zur Künstlerin deuten Lith Bahlmann und Matthias Reichelt die Raben auf Stojkas Bildern als Boten ins Totenreich. Eine irdische Funktion nehmen die Schäferhunde ein, sie kommen mit den Peinigern. Auf einem Gemälde sieht man eine hellblonde Aufseherin aus Ravensbrück, die wie der Star eines Horrorfilms mit ihrem Hund über einen schneebedeckten Weg schreitet. Einem zweiten Hund vor ihr trieft schon Blut von den Lefzen. Vermutlich handelt es sich bei dieser Aufseherin um Dorothea Binz, über die die Widerstandskämpferin Germaine Tillion sagte, bei ihrem Nahen sei der »Wind des Schreckens« aufgekommen.

Neben solchen erzählerischen Totalen gibt es, wie der Kunstkritiker Philippe Cyroulnik aufzeigt, etliche Darstellungen, in denen das Teil für das Ganze steht, die Knobelbecher stehen für die SS-Männer, die Raben für die Toten, die Hunde für Gewalt und riesige Augen für den Blick des Kindes. Die Iris eines dieser Augen ist dunkelgrün, auf dem Weiß des Augapfels zeichnen sich Stacheldraht, Schädel, Hakenkreuze und ein Rabe ab. Im Schwarz der Pupille aber findet sich ein winziger weißer Punkt, so als blickte das Auge in ein weit entferntes Licht. Was es bedeutet, bleibt offen.