Industriegigant im Niedergang

imago images/Reichwein Die Stahlkocher im Konzern hoffen auf bessere Zeiten

Bei der Hauptversammlung am Freitag hatte die Vorstandsvorsitzende des Stahlkonzerns Thyssen-Krupp, Martina Merz, kein leichtes Spiel. Namhafte Investoren hatten im Vorfeld geklagt, der Konzernumbau gehe nicht schnell genug voran und wirke planlos. Es galt also, die Gemüter zu besänftigen.

So verkündete Merz gegenüber den virtuell versammelten Aktionären laut ihrem vorab veröffentlichten Redemanuskript zunächst, es gebe trotz des zweiten Shutdowns Zeichen der wirtschaftlichen Erholung. Man partizipiere derzeit an einer positiven Entwicklung. Auch die strukturellen Maßnahmen trügen erste Früchte. Wie die Geschäftslage sich im Detail darstellt, war jedoch nicht zu erfahren. Konkrete Quartalszahlen will die Konzernführung erst Mitte kommender Woche präsentieren.

Ob der schwammige Optimismus reicht, ist fraglich. Die Zukunftsstrategie von Thyssen-Krupp sei »eher eine Blackbox als ein Fels in der Brandung«, hatte etwa der Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei Deka Investments, Ingo Speich, im Vorfeld der Tagung laut Wirtschaftswoche gewettert. Die Zukunft der Stahlsparte sei ungewiss, die Ausbaupläne der Zukunftstechnologie Wasserstoff seien nebulös, und die Unternehmenseinheiten im neuen Segment Multi Tracks auf Käufersuche. Die seit Oktober 2019 als Vorstandsvorsitzende amtierende Merz zeige in Sachen Restrukturierung zwar Entschlossenheit und Expertise. Nun müssten aber wegweisende Entscheidungen beim Stahl und der Wasserstoffstrategie folgen. »Der Vorstand muss handeln und darf nicht zum Ankündigungsweltmeister mutieren«, so Speich.

Immerhin mit einer beeindruckenden Zahl konnte Merz auf der Hauptversammlung aufwarten: 4.000 der 11.000 versprochenen Stellenstreichungen seien bis Dezember 2020 bereits umgesetzt worden. Zudem werden derzeit durch die staatlichen Lohnsubventionen mittels Kurzarbeit in großem Stil Personalkosten eingespart. So blieben letztlich sogar noch Mittel für Sonderzahlungen an den Vorstand frei, die vielleicht als Schmerzensgeld zu verstehen sind. Schließlich sei der Stellenabbau, so Merz am Freitag, »sehr schmerzhaft für uns alle«.

Wieso die Streichorgie gerade den Aktionären, zu denen die Vorstandsvorsitzende sprach, Schmerzen bereiten sollte, blieb unklar. Schließlich bedeuten sinkende Personalkosten meist steigende Aktienkurse. Auch Merz’ Ausführungen am Freitag wurden an der Börse mit einem kleinen Kurssprung nach oben belohnt. Zudem stellte die Konzernchefin klar, der Stellenabbau diene dem Ziel, bis Ende September eine Ergebnisverbesserung im »niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenbereich« zu erreichen. Vielleicht hilft diese Aussicht den Aktionären ja ein wenig, über ihren Schmerz hinweg zu kommen.

Offen blieb auf der Hauptversammlung, wie es mit der Stahlsparte weitergeht, in der insgesamt rund 27.000 Menschen tätig sind. Zuletzt war über einen Verkauf spekuliert worden. Merz bestätigte nun, dass dies durchaus eine Option ist und dass bereits Verhandlungen geführt werden. Der britische Konkurrent Liberty Steel habe ein Kaufangebot vorgelegt, das derzeit sorgfältig geprüft werde. Es gebe aber noch bei einer »Reihe komplexer Themen Klärungsbedarf«. Alternativ gebe es auch zwei Optionen, das Stahlgeschäft selbst weiter zu betreiben – zum einen als Teil der Thyssen-Krupp-Gruppe, zum anderen durch eine Abspaltung. Beides sei anspruchsvoll, könne aber auch »für das Geschäft eine attraktive Lösung sein«, wenn die Voraussetzungen geschaffen werden.

Gut möglich jedoch, dass diese Optionen nur lanciert werden, um die Verhandlungsposition gegenüber Interessenten wie Liberty zu verbessern. Die eigenen Anleger machen angesichts des Verlusts von fast einer Milliarde Euro im vergangenen Geschäftsjahr jedenfalls Druck, die Sparte loszuwerden. Entscheidungen sollen im März fallen.

Dabei geht das miese Vorjahresergebnis vor alle auf krisenbedingte Umsatzausfälle zurück. Die IG Metall hatte daher bereits im vergangenen Herbst für einen Staatseinstieg plädiert. Stahl sei systemrelevant und Staatsbeteiligungen gängige Praxis, hieß es im vergangenen Oktober bei der Industriegewerkschaft. »Schaut man sich die Landschaft der Stahlunternehmen in Deutschland an, liegt eine Beteiligung des Landes NRW an Thyssen-Krupp Steel auf der Hand«, so der Hauptkassierer der Gewerkschaft, Jürgen Kerner.

Die Forderung nach staatlicher Unterstützung wurde seitens der IG Metall Nordrhein-Westfalen am Donnerstag erneuert. Der Staat müsse »dafür sorgen, dass Zehntausende Arbeitsplätze erhalten bleiben«, so IG-Metall-Landeschef Knut Giesler gegenüber Reuters. Weiter betonte er mit Verweis auf den bestehenden Zukunftstarifvertrag, die roten Linien der Gewerkschaft seien bekannt. Die »festgeschriebenen Zusagen zur Arbeitsplatzsicherung, zum Erhalt der Standorte und den Investitionen müssen garantiert werden«.