Immer weniger Apotheken in BRD

Berlin. Die Zahl der Apotheken in Deutschland geht nach Angaben der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) weiter zurück. Zum Jahresende 2020 ist sie demnach im Vergleich zu 2019 um 322 auf 18.753 gesunken. Damit liege der Rückgang nun schon im dritten Jahr in Folge bei mehr als 300. »Wir müssen die Entwicklung dringend stabilisieren«, sagte ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening am Freitag zu dpa. Seit mehr als einem Jahrzehnt gehe die Zahl zurück. Die Apothekendichte in Deutschland liege demnach bei 23 Apotheken pro 100.000 Einwohnern und damit deutlich unter dem EU-Durchschnitt von 32 auf 100.000 Einwohner. (dpa/jW)