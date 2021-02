Versetzung gefährdet

imago images/Lichtgut Was wird auch aus den – wegen Homeoffice – überflüssigen Wirtschaftsimmobilien?

Das soziale Gewissen des Staates – beim Wohnen versagt es. Das ist das Fazit von zwei Wohnungsbaustudien, die das Pestel-Institut (Hannover) und das schleswig-holsteinische Bauforschungsinstitut Arge für zeitgemäßes Bauen in Kiel am Freitag auf einer Pressekonferenz vorgestellt haben. Sie kommen dabei zu dem Ergebnis, dass Bund und Länder entscheidende Fehler in der Wohnungsbaupolitik gemacht haben, die sich jetzt – in der Coronakrise – um so mehr rächen. Gleichzeitig biete die Pandemie aber auch eine Chance: Durch eine wachsende Akzeptanz vom Homeoffice könnten freiwerdende Büros jetzt – gefördert durch ein staatliches Sonderprogramm – zu Wohnungen umgebaut werden. Aktuelle Analysen gehen davon aus, dass hier ein erhebliches Potential für Homeoffice-Arbeitsplätze besteht. Allein bis zum Jahr 2025 ist nach ersten Prognosen für Deutschland mit einem Flächenpotential zur Schaffung von ca. 235.000 Wohnungen in bisherigen Büro- und Verwaltungsgebäuden zu rechnen.

Für diese müsse es allerdings eine strikte Sozialquote geben, fordert das Verbändebündnis »Soziales Wohnen«, das die Studien in Auftrag gegeben hat. Es könne nicht sein, dass Büros in attraktiven Innenstadtlagen durchweg zu Luxus-Citylofts umgebaut werden, warnte das Bündnis. In ihm haben sich neben dem Deutschen Mieterbund (DMB), der Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie (CBP) und der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) auch zwei Akteure der Bauwirtschaft zusammengeschlossen: die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau (DGfM) als Dachverband der Mauersteinindustrie und der Bundesverband Deutscher Baustoffachhandel (BDB).

Vor allem die Bundesregierung kommt schlecht weg. In zwei Wochen will Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel seine »Bilanz der Wohnraumoffensive« vorstellen. Im Fokus dabei: die Marke von 1,5 Millionen Neubauwohnungen bis zum Herbst 2021. »Die Bundesregierung wird ihr selbst gestecktes Ziel um rund 300.000 Wohnungen verfehlen. Das ist mehr als die Bauleistung eines kompletten Jahres«, sagte Studienleiter Matthias Günther. Und Robert Feiger, Bundesvorsitzender der IG BAU, bemerkte dazu: »Seit Horst Seehofer Bundesbauminister ist, gibt es nicht mehr, sondern weniger Sozialwohnungen. Der Schwund ist enorm: 43.000 Sozialwohnungen sind bundesweit in den vergangenen fünf Jahren vom Markt verschwunden – und zwar Jahr für Jahr. Was jetzt kommen muss, ist die Neuauflage einer echten Wohnraumoffensive – effektiver und sozialer als das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben.«

Zum Schluss der Pressekonferenz – zum Start ins Superwahljahr 2021 – stellte das Bündnis einen »Akutplan 2025 für soziales und bezahlbares Wohnen« vor. Fünf zentrale Forderungen werden darin an die Bundes- und Landespolitik gerichtet: Erstens müsse die Sicherung von zwei Millionen Sozialmietwohnungen bis zum Jahr 2030 durch Neubau sowie durch Kombination von Bestandsmodernisierung und Kauf von Belegrechten gesichert werden. Außerdem sollten 80.000 Neubausozialwohnungen pro Jahr entstehen, und dafür sollten Bund und Länder mindestens 4,8 Milliarden Euro bereitstellen. Zweitens müsse der Neubau von jährlich 60.000 bezahlbaren Wohnungen in Ballungsgebieten und Wachstumsregionen gefördert werden. Die Politik solle dafür den Investoren höhere Abschreibungen ermöglichen. Drittens müsse Bauland für den jährlichen Neubau von 80.000 Sozialmietwohnungen sowie 60.000 bezahlbaren Wohnungen in Ballungsgebieten und Wachstumsregionen für Baulandpreise von maximal 300 Euro pro Quadratmeter Bauland bereitgestellt werden. Viertens solle ausreichender sozialer, bezahlbarer und barrierefreier Wohnraum bereitgestellt werden. Und zu guter Letzt die vereinfachte Umnutzung von Gebäuden gewährleistet werden.

Gegenüber jW sagte IG-BAU-Chef Feiger, die Politik müsse endlich handeln, weil »der Markt die Probleme nicht lösen« wird. Die Bauarbeiter hätten trotz Pandemie vollen Einsatz gezeigt, und man werde bei den kommenden Tarifverhandlungen im Frühjahr dafür kämpfen, »dass dies bei den Gehältern ordentlich berücksichtigt wird«.