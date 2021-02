»Ansatzpunkt sind höhere Löhne und Staatsausgaben«

Sven Simon / imago images Abhängig von Absatzmärkten: Containerverladung nahe Feldkirchen (8.6.2020)

Sie bezeichnen mit Ihrem neuen Buch den »Exportismus« als »deutsche Droge«. Was macht ihn zu einem spezifischen Problem der hiesigen Volkswirtschaft?

Die deutsche Wirtschaft hat sich in viel stärkerem Maße als alle anderen großen Ökonomien von einem sehr hohen Exportvolumen abhängig gemacht. Wie bei jeder Droge kommt es auf die Dosierung an – ein normales Maß an Exporten ist harmlos, aber dieser Süchtige ist weit darüber hinaus. Er schadet damit sich selbst, beispielsweise durch Verzicht auf Konsum und Investitionen im Inland. Und er schadet der Gesellschaft, in diesem Fall anderen Ökonomien, die die deutschen Exportüberschüsse aufnehmen müssen.

Inwiefern bedeuten mehr Exporte weniger Konsum und Investitionen?

Deutschland produziert dauerhaft hohe Leistungsbilanzüberschüsse, das heißt, es produziert weit mehr als es konsumiert – wir leben »unter unseren Verhältnissen«. Schlimmer noch ist die Art und Weise, wie Deutschland diese Überschüsse erreicht, nämlich vermehrt nicht nur über hoch innovative Qualitätsprodukte, sondern über preissensible Billigexporte. Um bei denen erfolgreich zu sein, muss man die Löhne niedrig halten, was die Binnennachfrage schwächt. Und deswegen investieren viele Unternehmen nicht.

Ist die aktuelle Coronakrise dann der kalte Entzug für den Exportjunkie?

Ich würde sie eher als ein Lieferproblem beim Dealer ansehen, das vorübergehend zu Entzugserscheinungen führt. Der Abhängige hat da zwei Möglichkeiten: Er kann sie als Anlass nehmen, die Sucht zu überdenken und einen Entzug zu machen, in diesem Fall am besten keinen kalten, sondern eine allmähliche Entwöhnung. Oder er nimmt die schmerzhaften Entzugserscheinungen zum Anlass, den Konsum der Droge zu intensivieren. Deutschland hat sich bisher immer für die zweite Option entschieden, es hat in jeder Wirtschaftskrise die Exportorientierung weiter intensiviert.

Dafür braucht es jedoch Absatzmärkte …

In der Vergangenheit hatte Deutschland da Glück – der Euro-Boom in Südeuropa, der wirtschaftliche Aufstieg der Schwellenländer, die Verschuldungsbereitschaft der USA und Großbritanniens. Aber in Zukunft wäre ich da weniger optimistisch, schon alleine wegen des Brexits und der Coronamisere in Südeuropa. Es wird aber wahrscheinlich noch viel schlimmer kommen, wenn der neue Systemkonflikt zwischen den USA und China Deutschland dazu zwingt, sich für einen der beiden wichtigsten Exportmärkte zu entscheiden.

Vor der Krise war also alles in Ordnung?

Nicht wirklich. Die deutsche Wirtschaft war schon 2018 und 2019 wegen schwerer Rückschläge auf den Exportmärkten, insbesondere durch den Brexit und den Handelskonflikt USA – China, in einer Krise und schrammte haarscharf an der offiziellen Diagnose einer Rezession vorbei. Diese wurde nur verhindert, weil gleichzeitig die Binnennachfrage anzog, bedingt durch eine relativ gute Lohnentwicklung, eine solide Baukonjunktur und relativ hohe Staatsausgaben.

Wieso wird noch immer an der Exportorientierung festgehalten?

Der Exportismus hat sich in Deutschland nicht nur fest institutionalisiert, etwa in Form der Schuldenbremse, sondern inzwischen auch eine breit abgesicherte intellektuelle Hegemonie errungen. Davon löst man sich nicht so leicht.

Wie könnte ein Therapieplan aussehen?

Eine allmähliche Entwöhnung würde bei der leichten Ausbalancierung der deutschen Wirtschaft vor der Coronakrise ansetzen und diese Ausbalancierung intensivieren. Wenn die Binnennachfrage robuster ist, kann die Droge wenig Schaden anrichten. Die besten Ansatzpunkte für eine Ausbalancierung sind höhere Löhne und höhere Staatsausgaben. Es steht aber zu befürchten, dass genau das Gegenteil stattfinden wird. Die ersten Appelle zum Gürtel enger schnallen sind ja schon da.

Keine Chance auf einen Kurswechsel also?

Ein paar Lichtblicke gibt es schon, beispielsweise die Sensibilisierung zu Exportrisiken in der Coronakrise, die Infragestellung der Schuldenbremse und hoffentlich die Allgemeinverbindlichkeit eines Tarifvertrags in der Altenpflege – als Vorbild für viele andere Branchen.