Verflogene Demut

Arne Dedert/dpa Eines der liebsten Prinzipien der DFL: Augen zu, Ohren zu, einfach so weitermachen

Gerade veröffentlichte die Deutsche Fußballiga (DFL) das Ergebnispapier der Taskforce »Zukunft Profifußball«, die sich im vergangenen Jahr gebildet hatte und insgesamt viermal in vier Monaten tagte. Als Fananwalt habe ich größten Respekt vor den Fanvertretern, die sich mit Politikern, Vereins- und Verbandsfunktionären und weiteren Vertretern aus Gesellschaft und Wirtschaft an einen virtuellen Tisch setzten.

Wenn man sich dann aber das von der DFL öffentlichkeitswirksam verbreitete Papier einerseits und die Stellungnahme der Fanvertreter dazu andererseits ansieht, wird das ganze Dilemma deutlich. Die DFL will alles so verstanden wissen, dass doch alles gut sei bzw. das Gute nur noch etwas verbessert werden müsse. Dem widersprechen die Fanvertreter: Nach ihren Aussagen waren Stimmung und Diskussion kritischer, als es die von der DFL zu Papier gebrachte »Zusammenfassung« vermuten lässt. Der Gedanke, der dahintersteckt, ist klar. Man will sich das eigene »Premiumprodukt« nicht schlechtreden lassen.

Offensichtlich ist die im vorigen Jahr so betonte Demut von Vereinen und Verbänden mittlerweile verflogen. Motto: Ist doch alles gut, weshalb Veränderungen? Leider war das zu befürchten gewesen, das Prinzip ist bekannt, es heißt: Business as usual.

Dass Fanmeinungen und Fanrechte ignoriert werden, wird vor allem im Tagesgeschäft deutlich. Da plante der Effzeh vom Rhein, einen neuen Medienchef einzustellen, der in seiner Zeit beim Boulevard die Fans schon mal als »Schwachmaten« oder »Wildgewordene« bezeichnet hatte. Nur weil Fans und Vereinsmitglieder daraufhin protestierten, entschied sich die Vereinsführung gegen die Personalie. Beim Nordostdeutschen Fußballverband wiederum gibt es inzwischen einen Präsidenten, der letzten Sommer die Ansicht vertrat, dass man nach Corona die Personalisierung von Tickets ruhig beibehalten solle. Was kann man als Fan von so einem Präsidenten erwarten? Nichts.

Der Fan jedenfalls fragt sich, wo die Demut des Jahres 2020 hin ist. Nur verlorengegangen, kommt sie vielleicht wieder – oder war sie in Wirklichkeit nie da?

»Sport frei!« vom Fananwalt.