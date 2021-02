Technik statt Gesellschaft

Die Berichterstattung der Medien in Deutschland über Algorithmen und künstliche Intelligenz hat in den vergangenen Jahren extrem zugenommen, blendet allerdings soziale Themen weitgehend aus – so das wenig überraschende Ergebnis einer Studie der neoliberalen Bertelsmann-Stiftung vom Donnerstag. Technische und wirtschaftliche Aspekte und Akteure bestimmen demnach die Berichterstattung und damit den öffentlichen Diskurs. Fragen, die das Gemeinwohl betreffen, sowie politische und zivilgesellschaftliche Perspektiven werden dagegen nur selten erörtert. (dpa/jW)