Keine Frage des Gewinnens

imago stock&people »Poesie ist kein Autorennen«: Franz Dobler

Wenn ich über Franz Dobler schreibe, wird es leicht tautologisch. Dobler ist Dobler, bin ich gewillt zu sagen. Ein Original eben. Einer, der Pferde hasst und dennoch Westerngedichte schreibt.

»Ich brauche eure Zustimmung nicht. Hab ich nie. Werde ich nicht damit anfangen«, heißt es in dem Gedicht, das der wunderschönen, bei Starfruit erschienenen Gesamtausgabe »Ich will doch nur immer nur kriegen, was ich haben will. Gedichte 1991–2020« den Titel gibt. »Originale werden Menschen genannt, wenn sie sich durch Originalität ihrer Denkensart oder ihres Benehmens auf eigenthümliche und auffallende Weise vom Gewöhnlichen entfernen; dies kann jedoch ebensogut durch Seltsamkeit und Thorheit, wie durch edle und vortreffliche Eigenschaften geschehen«, sagt der Brockhaus von 1839 dazu, und das trifft in seiner Spannbreite recht gut auf Dobler und seine Gedichte aus knapp 30 Jahren zu. Dobler ist kein Vielschreiber in Sachen Lyrik – »Poesie ist kein Autorennen«, sagt er selbst im beigefügten Gespräch mit dem Verleger Manfred Rothenberger –, und so passt seine Poesie gut zwischen zwei Buchdeckel und lässt noch Raum für die kongeniale Untermalung durch Juliane Lieberts Schwarz-weiß-Shots aus der urbanen Prärie. Bilder aus den architektonischen, gesellschaftlichen und mentalen Randzonen der Städte.

Dobler war für mich immer ein Phänomen. Einer, der cool und einfach blieb, ohne dass es mit den Jahren peinlich wurde. »Jesse James und andere Westerngedichte« fand ich in den 90ern in einem kleinen Platten- und Buchladen in Bayreuth unter der Rubrik »Johnny Cash und Artverwandtes«. Der Besitzer ordnete damals immer die Literatur der passenden Musik zu. Er hatte es gut getroffen, denn Doblers Gedichte sind für mich näher an Blues und Country als am Literaturinstitut. Ein kleines Heftchen nur, diese Westerngedichte. Ich steckte es ein, weil ich gerne diese kleinen Taschenbücher unterwegs dabei hatte. Pistenliteratur nannte ich das. Gedichte, die du am Morgen, wenn du auf irgendeiner Party im Sessel erwachtest und der Rest noch auf Sofas und Schlafsäcken neben Tischen mit abgestandenen letzten Drinks und Bierlachen vor sich hindöste, aus der Jackentasche ziehen konntest wie einen Colt Thunderer, um mit ein paar Zeilen wieder Tuchfühlung mit der Welt aufzunehmen. Das waren keine Gedichte mit metaphorischen Fallgruben, keine Gedichte, die dir gleich so einen Kinnhaken von Minderwertigkeitsgefühl mit in den Tag gaben, weil da irgendwo noch unzählige Ebenen versteckt waren, die du nicht erkanntest. Dobler war irgendwie einfach, archaisch und eindeutig. So konnte man also auch schreiben, dachte ich mir damals, noch schulgeschädigt von den ganzen Interpretationsebenen der Klassiker. Da schreibt ein Outlaw aus der bayrischen Pampa so, wie er eben will. Da unten irgendwo im Süden, gleich hinter Augsburg fängt Louisiana an. Literarische Selbstermächtigung ohne Zertifikat. Poetische B-Movies irgendwo zwischen Oberwössen und Unterwössen. Bushaltestellenblues im Nirgendwo. Gedichte ohne Fremdwörterlexikonalarm. Dazwischen manchmal Zeilen banal wie das Leben, dann wieder Zeilen, die einfach reinballerten.

»Aber ich bin keiner von denen / die kriechen / um weiterzukommen. / Ich lieg lieber da / und schau in den Himmel / um rechtzeitig beiseite zu springen / wenn was runter kommt.«

Doblers Zeilen, das war mir immer wie ein lockeres Gespräch unter Freunden, die sich nichts beweisen müssen, sondern sich einfach gerne Geschichten erzählen. »Jesse James und andere Westerngedichte« hat sich irgendwann aus dem Staub gemacht, und die Cowboys trabten über die Jahre langsam heimwärts: »Im Supermarkt kommt aus den Lautsprechern Iggy Pop mit The Passenger. / Vor 40 Jahren um 15 Uhr / hätte ich das so gesehen: / Wir haben den Supermarkt eingenommen! / Jetzt haben sich die Rauchwolken verzogen / und die Sache sieht anders aus: / Sie sind überall. / Es gibt kein Entkommen. / Eine Erkenntnis / die mich nicht schockierte / nur ganz kurz berührte. / Ich hatte mir schon so was gedacht.«

Dobler ist weder naiv noch heroisch. Der Filter eher ein Spätwesternblues, ohne dass die Konturen sich auflösen. In dem Dokfilm »Standing – Ein Portrait des Schriftstellers Franz Dobler« von Hubl Greiner fällt irgendwann der schöne Satz: »Es hat immer noch mit dem zu tun, was wir wollten, als wir klein waren, als wir 18 waren, 20 waren.«

Poesie. Keine Frage des Gewinnens, sondern einfach eine Frage von Haltung.

Reite weiter, Cowboy!