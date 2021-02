Ausbaufähig

imago images/Christoph Worsch Das Theaterhaus Jena änderte nach der Wahl Kemmerichs das Motto für seine neue Spielzeit (5.2.2020)

Die politische Bilanz Thomas Kemmerichs ist beachtlich: Rücktritt der CDU-Bundesvorsitzenden, nachdem sie stundenlang vor der Tür der CDU-Landtagsfraktion in Erfurt, die Kemmerich zusammen mit AfD und FDP gewählt hatte, gewartet hatte. Der Landes- und Fraktionsvorsitzende der CDU hatte seine AfD-affinen Abgeordneten nicht im Griff und flog aus beiden Ämtern. Die Kanzlerin sah sich veranlasst, vom Besuch in Südafrika aus Kemmerichs Abwahl anzuweisen, was zu einer De-facto-Koalition von Linke, SPD, Grünen und CDU führte. Durch die CDU-Fraktion mit ihren AfD-U-Booten war auch die Mitsprache des Höcke-Vereins gesichert – eine echte Nationalthüringer Front. Kemmerichs Parteivorsitzender Christian Lindner war unschlüssig, ob er die Ministerpräsidentschaft gut oder schlecht finden sollte, und benötigte erst einen neuen FDP-Generalsekretär für ein Ultimatum: kein Euro für Plakate im Landtagswahlkampf mit Kemmerichs Gesicht.

Landesvorsitzender darf er aber bleiben, denn letztlich zählt: In Thüringen kennen ihn und seine Cowboystiefel seit An- und Rücktritt fast alle, die FDP schwebt – einmalig im Osten – im Fünf-Prozent-Höhenflug. Vom Standpunkt des parlamentarischen Reklamewesens muss Kemmerich als echte Marke gelten: Der Outlaw, der von finsteren Mächten jenseits der Landesgrenzen ewig Verfolgte und Wiederaufsteher. Ungefähr wie Seemann Popeye im Trickfilm: Wenn er mal wieder ins Wasser fliegt, öffnet er eine Büchse Spinat, die ihm Bärenkräfte verleiht.

Ins Nasse greift Kemmerich im übertragenen Sinn öfter, etwa wenn er im Mai 2020 ohne Mundschutz vor Coronaleugnern auftritt und als »einzig legitimer Ministerpräsident Thüringens« gefeiert wird. Sein »Spinat« ist die ranzige, von der AfD mit Erfolg hervorgekramte Parole, dass er Opfer ist: Von »Berlin« (Merkel, Bundes-CDU, FDP-Präsidium etc.), von »Links- und Rechtsextremisten« (Kemmerich beherrscht als gebürtiger Aachener fließend den BRD-Amtsjargon), von allen, die hinter Thüringen, also hinter ihm her sind. »Ich bin der Gefoulte«, sagt er der Monatszeitschrift Cicero. Was der Höcke-Verein kann, kann Kemmerich auch. Er ist so thüringisch wie der, rein marketingtechnisch.

Das ist ausbaufähig. Also kommt er zum Jahrestag des 5. Februar ziemlich groß raus. Er spricht mit Cicero, mit der Zeit, die Lokalpresse veröffentlicht einen Dreiteiler, die Neue Zürcher widmet ihm einen Bericht, und die FAZ sieht in ihm »Eine Art Thüringen-Trump«. Und berichtet: Im Juni wurde Kemmerichs Sitz im Erfurter Stadtrat gerichtlich entzogen, weil er in Weimar wohnt. Das passt. Kemmerich meint, er habe wie ein Unternehmer gehandelt, als er am 5. Februar die Wahl annahm. Täuschen, Tricksen und Buckeln vor vermeintlichem Erfolg von Faschisten gehören zum Geschäft. Kemmerich repräsentiert die politischen Steigbügelhalter der Republik, die das Kapital in Krisenzeiten benötigt.