Netanjahu verschiebt Besuche in Golfstaaten

Jerusalem. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat einen für kommende Woche in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain geplanten Besuch verschoben. Das Büro des Regierungschefs begründete diesen Schritt am Donnerstag »trotz der Bedeutung der Reise« mit der coronabedingten weitgehenden Schließung des israelischen Luftraums. Der Besuch sollte der Annäherung Israels an diese Staaten dienen. Die Länder hatten vor kurzem die Aufnahme diplomatischer Beziehungen beschlossen. (dpa/jW)