Mehr als 200 Flüchtlinge vor Libyen gerettet

Rom. Das private Hilfsschiff »Ocean Viking« hat am Donnerstag im internationalen Gewässer vor Libyen bei zwei Einsätzen 237 Bootsflüchtlinge aus Seenot gerettet. Das teilte die Betreiberorganisation »SOS Méditerranée« mit. Das Team holte bei Tagesanbruch 121 Menschen an Bord, wie es hieß. Darunter seien 19 Frauen und zwei kleine Kinder gewesen. Mehrere Menschen, die über Bord gegangen waren, konnten danach auf die »Ocean Viking« gebracht werden. Am Nachmittag sei ein zweiter Einsatz für 116 Menschen abgeschlossen worden. (dpa/jW)