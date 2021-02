Festnahmen bei Protesten in Nepal

Kathmandu. In der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu sind am Donnerstag bei Protesten gegen die Auflösung des Parlaments mindestens 77 Kundgebungsteilnehmer festgenommen worden. Die Organisatoren eines landesweiten Streiks sprachen sogar von mehr als hundert Festnahmen. Seit Wochen gibt es Spannungen in der regierenden Kommunistischen Partei Nepals. Regierungschef Sharma Oli hatte die Auflösung des Parlaments im Dezember angeordnet und für April Neuwahlen angesetzt. Der Streikaufruf erfolgte im Namen eines Flügels der KP und des früheren maoistischen Rebellenführers Pushpa Kamal Dahal. (AFP/jW)