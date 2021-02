Rechter Testballon

Hannibal Hanschke / Reuters Nicht für jeden ein »Tabubruch«: Thomas Kemmerich nach seiner Wahl mit Gratulantenschar (Erfurt, 5.2.2020)

Kurz bevor die Coronapandemie die Aufmerksamkeit absorbierte und den Alltag der Menschen auf den Kopf stellte, rüttelte vor einem Jahr ein Vorgang im Thüringer Landtag die politische Landschaft durch. Am 5. Februar 2020 ließ sich der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit den Stimmen der protofaschistischen AfD zum Ministerpräsidenten des Freistaats wählen und versetzte damit die Republik in Aufruhr. In vielen Städten – auch außerhalb Thüringens – kam es zu spontanen Protesten. In der Bundespolitik war das (echte oder gespielte) Entsetzen groß, von »Tabubruch«, »Dammbruch« und »Rechtsputsch« war die Rede. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) forderte von Südafrika aus, wo sie einen Staatsbesuch absolvierte, den von den eigenen Parteifreunden ins Amt gewählten Kemmerich, wenig verklausuliert, zum Rücktritt auf. Schon am 8. Februar trat der neue Ministerpräsident zurück.

Den bevorstehenden Jahrestag nutzte Kemmerich, der nach wie vor den Thüringer FDP-Landesverband führt, um in Interviews sein damaliges Verhalten zu rechtfertigen. Allerdings, erklärte er gegenüber dpa, bedaure er im nachhinein, dass er »in dieser Sekunde vor der Annahme der Wahl keine Auszeit genommen habe«. Er sei »mehr als überrascht« gewesen und will nicht damit gerecht haben, dass er gewählt werden würde. Gegenüber der Zeit bezeichnete Kemmerich, der eine Friseurkette führt und sich gerne als verwegener Unternehmertyp inszeniert, seine damalige Kandidatur als »mutige Entscheidung«. Für die Frage, ob er die Wahl annehme, habe er »einen Sekundenbruchteil« Zeit gehabt. »Da tickst du dann wie ein Unternehmer«, sagte er.

Am 5. Februar hatte die Thüringer AfD-Fraktion die anderen Parteien im Landtag mit einem eher durchschaubaren Manöver überrumpelt. Im dritten Wahlgang, in dem die relative Mehrheit von Die Linke, SPD und Bündnis 90/Die Grünen für die Wiederwahl Bodo Ramelows (Linke) zum Ministerpräsidenten gereicht hätte, stimmten die 22 AfD-Abgeordneten nicht für den Kandidaten Christoph Kindervater, den sie selbst aufgestellt hatten, sondern für Kemmerich, der erst in diesem Wahlgang angetreten war. Mit den Voten von CDU, FDP und AfD kam er so auf 45 Stimmen – eine mehr als Ramelow.

Im Interview mit dem Magazin Cicero relativierte Kemmerich seine Rolle unter Hinweis auf die nach der Landtagswahl im Oktober 2019 entstandene »ungewöhnliche Situation, ein Parlament zu haben, in dem es keine Mehrheit nach klassischen Farbkonstellationen mehr gab«. Das Verhalten der AfD bezeichnete der FDP-Mann als Foul. Er habe nicht gefoult: »Ich bin der Gefoulte.« Kemmerich sagte dem Cicero, er habe für seine Kandidatur aus der CDU-Fraktion Unterstützung »bis hin zum heutigen Fraktionsvorsitzenden Mario Voigt« bekommen.

Voigt wusch seine Hände aus Anlass des Jahrestags in Unschuld. Alle hätten Fehler gemacht. »Rot-Rot-Grün« habe Ramelow ohne sichere Mehrheit nicht zur Wahl stellen dürfen. Und die CDU habe den Fehler gemacht, »nicht ernst genug zu sehen, dass es da Leute gibt, die mit dem Parlament spielen«. Allerdings haben Kemmerich und Voigt vor dem fraglichen Wahlgang mit Sicherheit die Möglichkeit erwogen, dass die AfD für Kemmerich stimmt und ihn damit zum Ministerpräsidenten macht. Offensichtlich waren sie bereit, dieses Spiel zu spielen und zu testen, ob sie damit durchkommen.

Zu einem Symbol wurde das Foto vom Handschlag zwischen AfD-Landeschef Björn Höcke und Kemmerich. Aber auch das Bild von Susanne Hennig-Wellsow, der Fraktions- und Landeschefin der Linkspartei, die Kemmerich den Blumenstrauß vor die Füße warf, blieb im Gedächtnis. Sie sagte am Donnerstag gegenüber jW, sie denke an diesem »Jahrestag der politischen Schande an die vielen Tausende«, die damals »auf der Straße Haltung gezeigt und antifaschistische Werte hochgehalten haben«. Es sei ein Appell vor allem auch an die CDU, »die Brandmauer zur AfD zu verteidigen«.

Thüringens CDU, die momentan die Minderheitsregierung von Linke, SPD und Grünen im Rahmen einer »Stabilitätsvereinbarung« stützt, wird derweil von Höcke umworben. Er bot der CDU am Mittwoch erneut eine Zusammenarbeit an: »Wenn Sie es wollen, haben wir nächste Woche ein Misstrauensvotum, wählen einen neuen Ministerpräsidenten und machen die Politik, die Sie wollen und die wir grundsätzlich auch wollen.«