Belgien: Diplomat aus Iran zu Haft verurteilt

Antwerpen. Ein Gericht im belgischen Antwerpen hat einen iranischen Diplomaten wegen der Planung eines Anschlags zu 20 Jahren Haft verurteilt. Die Richter sahen es laut Urteil vom Donnerstag als erwiesen an, dass Assadollah Assadi Ende Juni 2018 einen Bombenanschlag auf iranische Regierungsgegner in Frankreich geplant hatte. Assadi hatte die Vorwürfe bestritten und sich unter Verweis auf seine diplomatische Immunität geweigert, vor Gericht zu erscheinen. Seit seiner Festnahme saß er in Untersuchungshaft. Der Iran betrachtet den Prozess gegen Assadi als »illegal«. (AFP/jW)